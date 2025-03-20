SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Apostolidi
Vasilii Apostolidi

Apostolidi

Vasilii Apostolidi
0 avis
Fiabilité
97 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
155
Bénéfice trades:
80 (51.61%)
Perte trades:
75 (48.39%)
Meilleure transaction:
2 400.70 RUB
Pire transaction:
-999.44 RUB
Bénéfice brut:
18 747.58 RUB (9 188 pips)
Perte brute:
-22 655.77 RUB (15 390 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (326.89 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
4 080.65 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
16.70%
Charge de dépôt maximale:
34.91%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.53
Longs trades:
73 (47.10%)
Courts trades:
82 (52.90%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-25.21 RUB
Bénéfice moyen:
234.34 RUB
Perte moyenne:
-302.08 RUB
Pertes consécutives maximales:
6 (-2 234.90 RUB)
Perte consécutive maximale:
-2 234.90 RUB (6)
Croissance mensuelle:
0.07%
Prévision annuelle:
0.91%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 095.87 RUB
Maximal:
7 345.08 RUB (102.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.58% (2 270.18 RUB)
Par fonds propres:
2.54% (1 889.78 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDrfd 90
AUDCADrfd 13
EURUSDrfd 12
USDCHFrfd 9
GBPUSDrfd 6
EURGBPrfd 5
USDCADrfd 4
USDJPYrfd 4
EURJPYrfd 3
NZDUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURCHFrfd 1
CHFJPYrfd 1
CNYRUBrfd 1
XAGUSDrfd 1
AUDJPYrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDrfd -6
AUDCADrfd -13
EURUSDrfd -1
USDCHFrfd -33
GBPUSDrfd 2
EURGBPrfd 0
USDCADrfd -2
USDJPYrfd 6
EURJPYrfd -13
NZDUSDrfd -5
USDRUBrfd -1
GBPCHFrfd 3
EURCHFrfd 2
CHFJPYrfd -16
CNYRUBrfd -1
XAGUSDrfd -9
AUDJPYrfd 23
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDrfd -1.6K
AUDCADrfd -903
EURUSDrfd -411
USDCHFrfd -694
GBPUSDrfd -424
EURGBPrfd 57
USDCADrfd -234
USDJPYrfd 110
EURJPYrfd -279
NZDUSDrfd -60
USDRUBrfd -362
GBPCHFrfd 41
EURCHFrfd 91
CHFJPYrfd -831
CNYRUBrfd -674
XAGUSDrfd -1.4K
AUDJPYrfd 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 400.70 RUB
Pire transaction: -999 RUB
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +326.89 RUB
Perte consécutive maximale: -2 234.90 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Avertissement La négociation sur le Forex et d'autres produits financiers à effet de levier est très risquée et peut entraîner des pertes substantielles. Mener des opérations commerciales sur le marché peut ne pas convenir à tout le monde. Vous devez être conscient de tous les risques et demander l'aide de conseillers financiers indépendants en cas de questions ou de doutes. CFTC RÈGLE 4.41. LES RÉSULTATS HYPOTHÉTIQUES OU LES RÉSULTATS DE SIMULATION ONT CERTAINES LIMITES. CONTRAIREMENT À L'EXÉCUTION RÉELLE, LES RÉSULTATS DE LA SIMULATION NE REPRÉSENTENT PAS LE COMMERCE RÉEL. DE PLUS, ÉTANT DONNÉ QUE LES TRANSACTIONS NE SONT PAS ENCORE EXÉCUTÉES, LES RÉSULTATS PEUVENT ÊTRE SOUS-COMPENSÉS OU SUR-COMPENSÉS EN RAISON DE L'INFLUENCE POSSIBLE DE CERTAINS FACTEURS DU MARCHÉ, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ. LES PROGRAMMES DE TRADING SIMULÉS SONT PRINCIPALEMENT DÉVELOPPÉS EN TENANT COMPTE DE L'ÉVALUATION DES ÉVÉNEMENTS PASSÉS. AUCUNE RÉCLAMATION N'EST FAITE POUR QU'UN COMPTE ATTEIGNE UN PROFIT OU UNE PERTE SIMILAIRE À CELUI INDIQUÉ. L'auteur du signal décline par la présente toute responsabilité liée à l'utilisation du signal et/ou de l'information.


Aucun avis
2025.12.18 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 04:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 16:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Apostolidi
30 USD par mois
16%
0
0
USD
155K
RUB
97
3%
155
51%
17%
0.82
-25.21
RUB
23%
1:40
