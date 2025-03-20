Avertissement

La négociation

sur le Forex

et d'autres produits financiers à effet de levier est très risquée et peut entraîner des pertes substantielles.

Mener

des opérations commerciales

sur le marché

peut

ne

pas convenir à tout le monde.

Vous devez être conscient

de tous les risques et demander l'aide de conseillers financiers indépendants en cas de questions ou de doutes.

CFTC RÈGLE

4.41

.

LES RÉSULTATS HYPOTHÉTIQUES

OU LES RÉSULTATS DE SIMULATION ONT CERTAINES LIMITES.

CONTRAIREMENT

À L'EXÉCUTION

RÉELLE

, LES RÉSULTATS DE LA SIMULATION NE REPRÉSENTENT PAS LE COMMERCE RÉEL.

DE

PLUS, ÉTANT DONNÉ QUE LES TRANSACTIONS NE SONT PAS ENCORE EXÉCUTÉES, LES RÉSULTATS PEUVENT ÊTRE SOUS-COMPENSÉS OU SUR-COMPENSÉS EN RAISON DE L'INFLUENCE POSSIBLE DE CERTAINS FACTEURS DU MARCHÉ, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ.

LES PROGRAMMES DE TRADING SIMULÉS

SONT PRINCIPALEMENT DÉVELOPPÉS

EN

TENANT

COMPTE DE L'ÉVALUATION DES ÉVÉNEMENTS PASSÉS.

AUCUNE

RÉCLAMATION N'EST FAITE POUR QU'UN COMPTE ATTEIGNE UN PROFIT OU UNE PERTE SIMILAIRE À CELUI INDIQUÉ.

L'auteur

du signal décline par la présente toute responsabilité liée à l'utilisation du signal et/ou de l'information.



