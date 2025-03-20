- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|90
|AUDCADrfd
|13
|EURUSDrfd
|12
|USDCHFrfd
|9
|GBPUSDrfd
|6
|EURGBPrfd
|5
|USDCADrfd
|4
|USDJPYrfd
|4
|EURJPYrfd
|3
|NZDUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|EURCHFrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|CNYRUBrfd
|1
|XAGUSDrfd
|1
|AUDJPYrfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDrfd
|-6
|AUDCADrfd
|-13
|EURUSDrfd
|-1
|USDCHFrfd
|-33
|GBPUSDrfd
|2
|EURGBPrfd
|0
|USDCADrfd
|-2
|USDJPYrfd
|6
|EURJPYrfd
|-13
|NZDUSDrfd
|-5
|USDRUBrfd
|-1
|GBPCHFrfd
|3
|EURCHFrfd
|2
|CHFJPYrfd
|-16
|CNYRUBrfd
|-1
|XAGUSDrfd
|-9
|AUDJPYrfd
|23
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDrfd
|-1.6K
|AUDCADrfd
|-903
|EURUSDrfd
|-411
|USDCHFrfd
|-694
|GBPUSDrfd
|-424
|EURGBPrfd
|57
|USDCADrfd
|-234
|USDJPYrfd
|110
|EURJPYrfd
|-279
|NZDUSDrfd
|-60
|USDRUBrfd
|-362
|GBPCHFrfd
|41
|EURCHFrfd
|91
|CHFJPYrfd
|-831
|CNYRUBrfd
|-674
|XAGUSDrfd
|-1.4K
|AUDJPYrfd
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Отказ от ответственности
Торговля на Форексе и другими финансовыми продуктами с кредитным плечом является высоко рискованной и может привести к существенным потерям. Проведение торговых операций на рынке может не подходить каждому. Вам необходимо быть осведомленным обо всех рисках, и обратиться за помощью к независимым финансовым консультантам, в случае возникновения вопросов или сомнений.
CFTC ПРАВИЛО 4.41. ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. В ОТЛИЧИИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ. ТАКЖЕ, ТАК КАК СДЕЛКИ ЕЩЕ НЕ ИСПОЛНЕНЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ НЕДОКОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕКОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ РЫНОЧНЫХ ФАКТОРОВ, НАПРИМЕР, НЕДОСТАТКА ЛИКВИДНОСТИ. МОДЕЛИРУЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОСНОВНОМ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ. НИКАКОЙ ПРЕТЕНЗИИ О ТОМ, ЧТО КАКОЙ-ЛИБО СЧЕТ ДОСТИГНЕТ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА, ПОДОБНОМУ ПОКАЗАННЫМ, НЕ ДЕЛАЕТСЯ.
Автор сигнала настоящим отказываются от какой-либо ответственности, связанной с использованием данного сигнала и/или информации.
USD
RUB
RUB