Vasilii Apostolidi

Apostolidi

Vasilii Apostolidi
0 отзывов
Надежность
97 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
80 (51.61%)
Убыточных трейдов:
75 (48.39%)
Лучший трейд:
2 400.70 RUB
Худший трейд:
-999.44 RUB
Общая прибыль:
18 747.58 RUB (9 188 pips)
Общий убыток:
-22 655.77 RUB (15 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (326.89 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 080.65 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
16.70%
Макс. загрузка депозита:
34.91%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
73 (47.10%)
Коротких трейдов:
82 (52.90%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-25.21 RUB
Средняя прибыль:
234.34 RUB
Средний убыток:
-302.08 RUB
Макс. серия проигрышей:
6 (-2 234.90 RUB)
Макс. убыток в серии:
-2 234.90 RUB (6)
Прирост в месяц:
0.07%
Годовой прогноз:
0.91%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 095.87 RUB
Максимальная:
7 345.08 RUB (102.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.58% (2 270.18 RUB)
По эквити:
2.54% (1 889.78 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDrfd 90
AUDCADrfd 13
EURUSDrfd 12
USDCHFrfd 9
GBPUSDrfd 6
EURGBPrfd 5
USDCADrfd 4
USDJPYrfd 4
EURJPYrfd 3
NZDUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURCHFrfd 1
CHFJPYrfd 1
CNYRUBrfd 1
XAGUSDrfd 1
AUDJPYrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDrfd -6
AUDCADrfd -13
EURUSDrfd -1
USDCHFrfd -33
GBPUSDrfd 2
EURGBPrfd 0
USDCADrfd -2
USDJPYrfd 6
EURJPYrfd -13
NZDUSDrfd -5
USDRUBrfd -1
GBPCHFrfd 3
EURCHFrfd 2
CHFJPYrfd -16
CNYRUBrfd -1
XAGUSDrfd -9
AUDJPYrfd 23
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDrfd -1.6K
AUDCADrfd -903
EURUSDrfd -411
USDCHFrfd -694
GBPUSDrfd -424
EURGBPrfd 57
USDCADrfd -234
USDJPYrfd 110
EURJPYrfd -279
NZDUSDrfd -60
USDRUBrfd -362
GBPCHFrfd 41
EURCHFrfd 91
CHFJPYrfd -831
CNYRUBrfd -674
XAGUSDrfd -1.4K
AUDJPYrfd 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 400.70 RUB
Худший трейд: -999 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +326.89 RUB
Макс. убыток в серии: -2 234.90 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Для минимизации проскальзывания сигнала рекомендую брокер Альфа-форекс: https://apostolidi.ru/otkryt-torgovyj-schyot/


Отказ от ответственности

Торговля на Форексе и другими финансовыми продуктами с кредитным плечом является высоко рискованной и может привести к существенным потерям. Проведение торговых операций на рынке может не подходить каждому. Вам необходимо быть осведомленным обо всех рисках, и обратиться за помощью к независимым финансовым консультантам, в случае возникновения вопросов или сомнений.

CFTC ПРАВИЛО 4.41. ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. В ОТЛИЧИИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ. ТАКЖЕ, ТАК КАК СДЕЛКИ ЕЩЕ НЕ ИСПОЛНЕНЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ НЕДОКОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕКОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ РЫНОЧНЫХ ФАКТОРОВ, НАПРИМЕР, НЕДОСТАТКА ЛИКВИДНОСТИ. МОДЕЛИРУЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОСНОВНОМ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ. НИКАКОЙ ПРЕТЕНЗИИ О ТОМ, ЧТО КАКОЙ-ЛИБО СЧЕТ ДОСТИГНЕТ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА, ПОДОБНОМУ ПОКАЗАННЫМ, НЕ ДЕЛАЕТСЯ.

Автор сигнала настоящим отказываются от какой-либо ответственности, связанной с использованием данного сигнала и/или информации.


Нет отзывов
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 04:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.