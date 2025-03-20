Отказ от ответственности

Торговля на Форексе и другими финансовыми продуктами с кредитным плечом является высоко рискованной и может привести к существенным потерям. Проведение торговых операций на рынке может не подходить каждому. Вам необходимо быть осведомленным обо всех рисках, и обратиться за помощью к независимым финансовым консультантам, в случае возникновения вопросов или сомнений.

CFTC ПРАВИЛО 4.41. ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. В ОТЛИЧИИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ. ТАКЖЕ, ТАК КАК СДЕЛКИ ЕЩЕ НЕ ИСПОЛНЕНЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ НЕДОКОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕКОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ РЫНОЧНЫХ ФАКТОРОВ, НАПРИМЕР, НЕДОСТАТКА ЛИКВИДНОСТИ. МОДЕЛИРУЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОСНОВНОМ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ. НИКАКОЙ ПРЕТЕНЗИИ О ТОМ, ЧТО КАКОЙ-ЛИБО СЧЕТ ДОСТИГНЕТ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА, ПОДОБНОМУ ПОКАЗАННЫМ, НЕ ДЕЛАЕТСЯ.

Автор сигнала настоящим отказываются от какой-либо ответственности, связанной с использованием данного сигнала и/или информации.