シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DPBB3
Daniel Pinheiro Bortolansa

Daniel Pinheiro Bortolansa
レビュー0件
信頼性
56週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 201%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
838
利益トレード:
559 (66.70%)
損失トレード:
279 (33.29%)
ベストトレード:
282.00 BRL
最悪のトレード:
-600.00 BRL
総利益:
31 274.47 BRL (110 036 pips)
総損失:
-24 566.00 BRL (76 101 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 584.00 BRL)
最大連続利益:
1 584.00 BRL (18)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
3.98%
最大入金額:
20.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
2.62
長いトレード:
424 (50.60%)
短いトレード:
414 (49.40%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
8.01 BRL
平均利益:
55.95 BRL
平均損失:
-88.05 BRL
最大連続の負け:
12 (-342.00 BRL)
最大連続損失:
-974.00 BRL (9)
月間成長:
6.11%
年間予想:
74.17%
アルゴリズム取引:
48%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.00 BRL
最大の:
2 558.00 BRL (36.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.80% (2 558.00 BRL)
エクイティによる:
9.24% (474.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINJ25 275
WINM25 198
WING25 131
WINV25 72
WINQ25 56
WINZ25 54
WINZ24 32
WING26 11
WDOH25 3
WDOJ25 2
WDOK25 2
ITSA4 1
TRXF11 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINJ25 923
WINM25 7
WING25 230
WINV25 151
WINQ25 736
WINZ25 448
WINZ24 202
WING26 232
WDOH25 18
WDOJ25 9
WDOK25 0
ITSA4 1
TRXF11 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINJ25 3.9K
WINM25 5.1K
WING25 1.3K
WINV25 2K
WINQ25 4.6K
WINZ25 4.2K
WINZ24 1.6K
WING26 2.6K
WDOH25 6.5K
WDOJ25 2K
WDOK25 0
ITSA4 2
TRXF11 20
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +282.00 BRL
最悪のトレード: -600 BRL
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 584.00 BRL
最大連続損失: -342.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
OPERAÇÕES 1/ago 4/ago 5/ago 6/ago 7/ago 8/ago 11/ago 12/ago 13/ago 14/ago 15/ago 18/ago 19/ago 20/ago 21/ago 22/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 29/ago
ROBÔ 95 -103 89 94   104 48 101 98 102 99 -103 48 94 0 -100 101 -102 -99 53 -99
1/set 2/set 3/set 4/set 5/set 8/set 9/set 10/set 11/set 12/set 15/set 16/set 17/set 18/set 19/set 22/set 24/set 25/set 26/set 29/set Total do mês
48 -129 -103 -200 -269 162 -102 93 94 -98 0 76 100 -100 -96 190 51 98 110 -78 -373

Sinal 100% automatizado, baseado no indicador 2MV frequência.

Possui  250 pontos de gain, máximo 3 entradas por dia.

Possui stop de 500 e 750 pontos.

A estratégia possui 4 cenários:

Se a primeira operação do dia for loss (-500 pontos) o robô encerra as operações;

Se a primeira operação do dia for gain (+250 pontos) e a segunda for loss (-750) o robô encerra o dia com 500 pontos negativos;

Se a primeira e segunda operações do dia forem gain (+ 250 + 250) e a terceira for loss (-750) o robô encerra o dia com 250 pontos negativos;

Se as 3 operações forem gain, o robô encerra o dia com 750 pontos positivos.

Esse é o gerenciamento totalmente automatizado.

Durante o mês é possível que seja realizado gerenciamento manual, conforme estiver indo o resultado das operações, ou seja, após 2 operações positivas, por exemplo, se achar adequado, o dia será encerrado.

Gerenciamento e margem para operação.

Capital mínimo necessário = R$ 2.500,00 para cada contrato.

Após 2 dias seguidos negativos dentro do mês, no terceiro dia sobe contrato, por exemplo:

1o dia loss - 1 contrato

2o dia loss - 1 contrato

3o dia loss - 2 contratos

4o dia loss - 3 contratos

5o dia loss - 4 contratos e assim sucessivamente, até sair um dia no positivo, lembrando, dentro do mês. Se ocorrer sequência negativa ao virar o mês, os contratos retornarão na mão inicial.

レビューなし
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 13:25
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 13:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 14:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
