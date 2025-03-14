SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DPBB3
Daniel Pinheiro Bortolansa

DPBB3

Daniel Pinheiro Bortolansa
0 comentários
Confiabilidade
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 201%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
838
Negociações com lucro:
559 (66.70%)
Negociações com perda:
279 (33.29%)
Melhor negociação:
282.00 BRL
Pior negociação:
-600.00 BRL
Lucro bruto:
31 274.47 BRL (110 036 pips)
Perda bruta:
-24 566.00 BRL (76 101 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 584.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 584.00 BRL (18)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
3.98%
Depósito máximo carregado:
20.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
2.62
Negociações longas:
424 (50.60%)
Negociações curtas:
414 (49.40%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
8.01 BRL
Lucro médio:
55.95 BRL
Perda média:
-88.05 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-342.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-974.00 BRL (9)
Crescimento mensal:
6.11%
Previsão anual:
74.17%
Algotrading:
48%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.00 BRL
Máximo:
2 558.00 BRL (36.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.80% (2 558.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
9.24% (474.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINJ25 275
WINM25 198
WING25 131
WINV25 72
WINQ25 56
WINZ25 54
WINZ24 32
WING26 11
WDOH25 3
WDOJ25 2
WDOK25 2
ITSA4 1
TRXF11 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINJ25 923
WINM25 7
WING25 230
WINV25 151
WINQ25 736
WINZ25 448
WINZ24 202
WING26 232
WDOH25 18
WDOJ25 9
WDOK25 0
ITSA4 1
TRXF11 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINJ25 3.9K
WINM25 5.1K
WING25 1.3K
WINV25 2K
WINQ25 4.6K
WINZ25 4.2K
WINZ24 1.6K
WING26 2.6K
WDOH25 6.5K
WDOJ25 2K
WDOK25 0
ITSA4 2
TRXF11 20
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +282.00 BRL
Pior negociação: -600 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 584.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -342.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
OPERAÇÕES 1/ago 4/ago 5/ago 6/ago 7/ago 8/ago 11/ago 12/ago 13/ago 14/ago 15/ago 18/ago 19/ago 20/ago 21/ago 22/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 29/ago
ROBÔ 95 -103 89 94   104 48 101 98 102 99 -103 48 94 0 -100 101 -102 -99 53 -99
1/set 2/set 3/set 4/set 5/set 8/set 9/set 10/set 11/set 12/set 15/set 16/set 17/set 18/set 19/set 22/set 24/set 25/set 26/set 29/set Total do mês
48 -129 -103 -200 -269 162 -102 93 94 -98 0 76 100 -100 -96 190 51 98 110 -78 -373

Sinal 100% automatizado, baseado no indicador 2MV frequência.

Possui  250 pontos de gain, máximo 3 entradas por dia.

Possui stop de 500 e 750 pontos.

A estratégia possui 4 cenários:

Se a primeira operação do dia for loss (-500 pontos) o robô encerra as operações;

Se a primeira operação do dia for gain (+250 pontos) e a segunda for loss (-750) o robô encerra o dia com 500 pontos negativos;

Se a primeira e segunda operações do dia forem gain (+ 250 + 250) e a terceira for loss (-750) o robô encerra o dia com 250 pontos negativos;

Se as 3 operações forem gain, o robô encerra o dia com 750 pontos positivos.

Esse é o gerenciamento totalmente automatizado.

Durante o mês é possível que seja realizado gerenciamento manual, conforme estiver indo o resultado das operações, ou seja, após 2 operações positivas, por exemplo, se achar adequado, o dia será encerrado.

Gerenciamento e margem para operação.

Capital mínimo necessário = R$ 2.500,00 para cada contrato.

Após 2 dias seguidos negativos dentro do mês, no terceiro dia sobe contrato, por exemplo:

1o dia loss - 1 contrato

2o dia loss - 1 contrato

3o dia loss - 2 contratos

4o dia loss - 3 contratos

5o dia loss - 4 contratos e assim sucessivamente, até sair um dia no positivo, lembrando, dentro do mês. Se ocorrer sequência negativa ao virar o mês, os contratos retornarão na mão inicial.

2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 13:25
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 13:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 14:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
