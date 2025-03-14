信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DPBB3
Daniel Pinheiro Bortolansa

DPBB3

Daniel Pinheiro Bortolansa
0条评论
可靠性
55
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 199%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
836
盈利交易:
557 (66.62%)
亏损交易:
279 (33.37%)
最好交易:
282.00 BRL
最差交易:
-600.00 BRL
毛利:
31 173.47 BRL (109 531 pips)
毛利亏损:
-24 566.00 BRL (76 101 pips)
最大连续赢利:
18 (1 584.00 BRL)
最大连续盈利:
1 584.00 BRL (18)
夏普比率:
0.09
交易活动:
3.98%
最大入金加载:
20.93%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
2.58
长期交易:
422 (50.48%)
短期交易:
414 (49.52%)
利润因子:
1.27
预期回报:
7.90 BRL
平均利润:
55.97 BRL
平均损失:
-88.05 BRL
最大连续失误:
12 (-342.00 BRL)
最大连续亏损:
-974.00 BRL (9)
每月增长:
7.34%
年度预测:
89.10%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
65.00 BRL
最大值:
2 558.00 BRL (36.85%)
相对跌幅:
结余:
28.80% (2 558.00 BRL)
净值:
9.24% (474.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINJ25 275
WINM25 198
WING25 131
WINV25 72
WINQ25 56
WINZ25 54
WINZ24 32
WING26 9
WDOH25 3
WDOJ25 2
WDOK25 2
ITSA4 1
TRXF11 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINJ25 923
WINM25 7
WING25 230
WINV25 151
WINQ25 736
WINZ25 448
WINZ24 202
WING26 187
WDOH25 18
WDOJ25 9
WDOK25 0
ITSA4 1
TRXF11 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINJ25 3.9K
WINM25 5.1K
WING25 1.3K
WINV25 2K
WINQ25 4.6K
WINZ25 4.2K
WINZ24 1.6K
WING26 2.1K
WDOH25 6.5K
WDOJ25 2K
WDOK25 0
ITSA4 2
TRXF11 20
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +282.00 BRL
最差交易: -600 BRL
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 584.00 BRL
最大连续亏损: -342.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
OPERAÇÕES 1/ago 4/ago 5/ago 6/ago 7/ago 8/ago 11/ago 12/ago 13/ago 14/ago 15/ago 18/ago 19/ago 20/ago 21/ago 22/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 29/ago
ROBÔ 95 -103 89 94   104 48 101 98 102 99 -103 48 94 0 -100 101 -102 -99 53 -99
1/set 2/set 3/set 4/set 5/set 8/set 9/set 10/set 11/set 12/set 15/set 16/set 17/set 18/set 19/set 22/set 24/set 25/set 26/set 29/set Total do mês
48 -129 -103 -200 -269 162 -102 93 94 -98 0 76 100 -100 -96 190 51 98 110 -78 -373

Sinal 100% automatizado, baseado no indicador 2MV frequência.

Possui  250 pontos de gain, máximo 3 entradas por dia.

Possui stop de 500 e 750 pontos.

A estratégia possui 4 cenários:

Se a primeira operação do dia for loss (-500 pontos) o robô encerra as operações;

Se a primeira operação do dia for gain (+250 pontos) e a segunda for loss (-750) o robô encerra o dia com 500 pontos negativos;

Se a primeira e segunda operações do dia forem gain (+ 250 + 250) e a terceira for loss (-750) o robô encerra o dia com 250 pontos negativos;

Se as 3 operações forem gain, o robô encerra o dia com 750 pontos positivos.

Esse é o gerenciamento totalmente automatizado.

Durante o mês é possível que seja realizado gerenciamento manual, conforme estiver indo o resultado das operações, ou seja, após 2 operações positivas, por exemplo, se achar adequado, o dia será encerrado.

Gerenciamento e margem para operação.

Capital mínimo necessário = R$ 2.500,00 para cada contrato.

Após 2 dias seguidos negativos dentro do mês, no terceiro dia sobe contrato, por exemplo:

1o dia loss - 1 contrato

2o dia loss - 1 contrato

3o dia loss - 2 contratos

4o dia loss - 3 contratos

5o dia loss - 4 contratos e assim sucessivamente, até sair um dia no positivo, lembrando, dentro do mês. Se ocorrer sequência negativa ao virar o mês, os contratos retornarão na mão inicial.

没有评论
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 13:25
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 13:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 14:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
