SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DPBB3
Daniel Pinheiro Bortolansa

DPBB3

Daniel Pinheiro Bortolansa
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 150%
XPMT5-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
752
Bénéfice trades:
489 (65.02%)
Perte trades:
263 (34.97%)
Meilleure transaction:
282.00 BRL
Pire transaction:
-600.00 BRL
Bénéfice brut:
27 785.47 BRL (93 951 pips)
Perte brute:
-23 061.00 BRL (69 081 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (1 584.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 584.00 BRL (18)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
3.98%
Charge de dépôt maximale:
20.93%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
1.85
Longs trades:
377 (50.13%)
Courts trades:
375 (49.87%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
6.28 BRL
Bénéfice moyen:
56.82 BRL
Perte moyenne:
-87.68 BRL
Pertes consécutives maximales:
12 (-342.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-974.00 BRL (9)
Croissance mensuelle:
-4.28%
Prévision annuelle:
-51.92%
Algo trading:
43%
Prélèvement par solde:
Absolu:
65.00 BRL
Maximal:
2 558.00 BRL (36.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.80% (2 558.00 BRL)
Par fonds propres:
9.24% (474.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINJ25 275
WINM25 198
WING25 131
WINQ25 56
WINV25 51
WINZ24 32
WDOH25 3
WDOJ25 2
WDOK25 2
ITSA4 1
TRXF11 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINJ25 923
WINM25 7
WING25 230
WINQ25 736
WINV25 -44
WINZ24 202
WDOH25 18
WDOJ25 9
WDOK25 0
ITSA4 1
TRXF11 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINJ25 3.9K
WINM25 5.1K
WING25 1.3K
WINQ25 4.6K
WINV25 -202
WINZ24 1.6K
WDOH25 6.5K
WDOJ25 2K
WDOK25 0
ITSA4 2
TRXF11 20
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +282.00 BRL
Pire transaction: -600 BRL
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 584.00 BRL
Perte consécutive maximale: -342.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
OPERAÇÕES 1/ago 4/ago 5/ago 6/ago 7/ago 8/ago 11/ago 12/ago 13/ago 14/ago 15/ago 18/ago 19/ago 20/ago 21/ago 22/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 29/ago
ROBÔ 95 -103 89 94   104 48 101 98 102 99 -103 48 94 0 -100 101 -102 -99 53 -99


Sinal 100% automatizado, baseado no indicador 2MV frequência.

Possui  250 pontos de gain, máximo 3 entradas por dia.

Possui stop de 500 e 750 pontos.

A estratégia possui 4 cenários:

Se a primeira operação do dia for loss (-500 pontos) o robô encerra as operações;

Se a primeira operação do dia for gain (+250 pontos) e a segunda for loss (-750) o robô encerra o dia com 500 pontos negativos;

Se a primeira e segunda operações do dia forem gain (+ 250 + 250) e a terceira for loss (-750) o robô encerra o dia com 250 pontos negativos;

Se as 3 operações forem gain, o robô encerra o dia com 750 pontos positivos.

Esse é o gerenciamento totalmente automatizado.

Durante o mês é possível que seja realizado gerenciamento manual, conforme estiver indo o resultado das operações, ou seja, após 2 operações positivas, por exemplo, se achar adequado, o dia será encerrado.

Gerenciamento e margem para operação.

Capital mínimo necessário = R$ 2.500,00 para cada contrato.

Após 2 dias seguidos dentro do mês, no terceiro dia sobe contrato, por exemplo:

1o dia loss - 1 contrato

2o dia loss - 1 contrato

3o dia loss - 2 contratos

4o dia loss - 3 contratos

5o dia loss - 4 contratos e assim sucessivamente, até sair um dia no positivo, lembrando, dentro do mês. Se ocorrer sequência negativa ao virar o mês, os contratos retornarão na mão inicial.

Aucun avis
2025.07.08 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 13:25
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 13:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 14:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DPBB3
30 USD par mois
150%
0
0
USD
9.7K
BRL
42
43%
752
65%
4%
1.20
6.28
BRL
29%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.