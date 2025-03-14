- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINJ25
|275
|WINM25
|198
|WING25
|131
|WINQ25
|56
|WINV25
|51
|WINZ24
|32
|WDOH25
|3
|WDOJ25
|2
|WDOK25
|2
|ITSA4
|1
|TRXF11
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINJ25
|923
|WINM25
|7
|WING25
|230
|WINQ25
|736
|WINV25
|-44
|WINZ24
|202
|WDOH25
|18
|WDOJ25
|9
|WDOK25
|0
|ITSA4
|1
|TRXF11
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINJ25
|3.9K
|WINM25
|5.1K
|WING25
|1.3K
|WINQ25
|4.6K
|WINV25
|-202
|WINZ24
|1.6K
|WDOH25
|6.5K
|WDOJ25
|2K
|WDOK25
|0
|ITSA4
|2
|TRXF11
|20
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.33 × 648
|
XPMT5-PRD
|5.84 × 2276
|OPERAÇÕES
|1/ago
|4/ago
|5/ago
|6/ago
|7/ago
|8/ago
|11/ago
|12/ago
|13/ago
|14/ago
|15/ago
|18/ago
|19/ago
|20/ago
|21/ago
|22/ago
|25/ago
|26/ago
|27/ago
|28/ago
|29/ago
|ROBÔ
|95
|-103
|89
|94
|104
|48
|101
|98
|102
|99
|-103
|48
|94
|0
|-100
|101
|-102
|-99
|53
|-99
Sinal 100% automatizado, baseado no indicador 2MV frequência.
Possui 250 pontos de gain, máximo 3 entradas por dia.
Possui stop de 500 e 750 pontos.
A estratégia possui 4 cenários:
Se a primeira operação do dia for loss (-500 pontos) o robô encerra as operações;
Se a primeira operação do dia for gain (+250 pontos) e a segunda for loss (-750) o robô encerra o dia com 500 pontos negativos;
Se a primeira e segunda operações do dia forem gain (+ 250 + 250) e a terceira for loss (-750) o robô encerra o dia com 250 pontos negativos;
Se as 3 operações forem gain, o robô encerra o dia com 750 pontos positivos.
Esse é o gerenciamento totalmente automatizado.
Durante o mês é possível que seja realizado gerenciamento manual, conforme estiver indo o resultado das operações, ou seja, após 2 operações positivas, por exemplo, se achar adequado, o dia será encerrado.
Gerenciamento e margem para operação.
Capital mínimo necessário = R$ 2.500,00 para cada contrato.
Após 2 dias seguidos dentro do mês, no terceiro dia sobe contrato, por exemplo:
1o dia loss - 1 contrato
2o dia loss - 1 contrato
3o dia loss - 2 contratos
4o dia loss - 3 contratos
5o dia loss - 4 contratos e assim sucessivamente, até sair um dia no positivo, lembrando, dentro do mês. Se ocorrer sequência negativa ao virar o mês, os contratos retornarão na mão inicial.
