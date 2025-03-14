- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 582
Kârla kapanan işlemler:
957 (37.06%)
Zararla kapanan işlemler:
1 625 (62.94%)
En iyi işlem:
100.00 USD
En kötü işlem:
-292.30 USD
Brüt kâr:
8 284.89 USD (456 428 pips)
Brüt zarar:
-6 715.36 USD (350 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (79.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
256.02 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
58.79%
Maks. mevduat yükü:
37.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
1 338 (51.82%)
Satış işlemleri:
1 244 (48.18%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-4.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-102.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.76 USD (3)
Aylık büyüme:
19.03%
Yıllık tahmin:
231.66%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
350.80 USD
Maksimum:
548.33 USD (264.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.45% (339.28 USD)
Varlığa göre:
6.35% (79.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2574
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|106K
|EURUSD
|106
|GBPUSD
|56
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.00 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +79.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 36
|
ICMarketsSC-Live19
|0.47 × 30
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 115
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1214
|
ICMarketsSC-Live07
|1.37 × 2017
|
ICMarketsSC-Live23
|1.38 × 60
|
ICMarketsSC-Live11
|1.51 × 611
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.09 × 360
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 351
|
ICMarketsSC-Live12
|2.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
AdmiralMarkets-Live
|2.67 × 3
|
ICMarkets-Live06
|2.97 × 156
İnceleme yok
