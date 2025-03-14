SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Account two
Zhenqing Liu

Account two

Zhenqing Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 356%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 582
Kârla kapanan işlemler:
957 (37.06%)
Zararla kapanan işlemler:
1 625 (62.94%)
En iyi işlem:
100.00 USD
En kötü işlem:
-292.30 USD
Brüt kâr:
8 284.89 USD (456 428 pips)
Brüt zarar:
-6 715.36 USD (350 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (79.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
256.02 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
58.79%
Maks. mevduat yükü:
37.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
1 338 (51.82%)
Satış işlemleri:
1 244 (48.18%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-4.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-102.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.76 USD (3)
Aylık büyüme:
19.03%
Yıllık tahmin:
231.66%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
350.80 USD
Maksimum:
548.33 USD (264.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.45% (339.28 USD)
Varlığa göre:
6.35% (79.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2574
EURUSD 6
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 1
GBPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 106K
EURUSD 106
GBPUSD 56
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.00 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +79.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2380
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 36
ICMarketsSC-Live19
0.47 × 30
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 115
Exness-Real16
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 10
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1214
ICMarketsSC-Live07
1.37 × 2017
ICMarketsSC-Live23
1.38 × 60
ICMarketsSC-Live11
1.51 × 611
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.09 × 360
ICMarketsSC-Live24
2.21 × 351
ICMarketsSC-Live12
2.29 × 7
Axi-US06-Live
2.59 × 32
AdmiralMarkets-Live
2.67 × 3
ICMarkets-Live06
2.97 × 156
40 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 11:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 06:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Account two
Ayda 30 USD
356%
0
0
USD
1.4K
USD
49
66%
2 582
37%
59%
1.23
0.61
USD
26%
1:500
