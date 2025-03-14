- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 582
Profit Trade:
957 (37.06%)
Loss Trade:
1 625 (62.94%)
Best Trade:
100.00 USD
Worst Trade:
-292.30 USD
Profitto lordo:
8 284.89 USD (456 428 pips)
Perdita lorda:
-6 715.36 USD (350 286 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (79.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
256.02 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
58.79%
Massimo carico di deposito:
37.73%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
126
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
1 338 (51.82%)
Short Trade:
1 244 (48.18%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
8.66 USD
Perdita media:
-4.13 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-102.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-319.76 USD (3)
Crescita mensile:
20.55%
Previsione annuale:
249.30%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
350.80 USD
Massimale:
548.33 USD (264.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.45% (339.28 USD)
Per equità:
6.35% (79.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2574
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|106K
|EURUSD
|106
|GBPUSD
|56
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.00 USD
Worst Trade: -292 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +79.40 USD
Massima perdita consecutiva: -102.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 36
|
ICMarketsSC-Live19
|0.47 × 30
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 115
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1214
|
ICMarketsSC-Live07
|1.37 × 2017
|
ICMarketsSC-Live23
|1.38 × 60
|
ICMarketsSC-Live11
|1.51 × 611
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.09 × 360
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 351
|
ICMarketsSC-Live12
|2.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
AdmiralMarkets-Live
|2.67 × 3
|
ICMarkets-Live06
|2.97 × 156
40 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
356%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
49
66%
2 582
37%
59%
1.23
0.61
USD
USD
26%
1:500