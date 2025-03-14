SegnaliSezioni
Zhenqing Liu

Account two

Zhenqing Liu
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 356%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 582
Profit Trade:
957 (37.06%)
Loss Trade:
1 625 (62.94%)
Best Trade:
100.00 USD
Worst Trade:
-292.30 USD
Profitto lordo:
8 284.89 USD (456 428 pips)
Perdita lorda:
-6 715.36 USD (350 286 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (79.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
256.02 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
58.79%
Massimo carico di deposito:
37.73%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
126
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
1 338 (51.82%)
Short Trade:
1 244 (48.18%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
8.66 USD
Perdita media:
-4.13 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-102.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-319.76 USD (3)
Crescita mensile:
20.55%
Previsione annuale:
249.30%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
350.80 USD
Massimale:
548.33 USD (264.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.45% (339.28 USD)
Per equità:
6.35% (79.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2574
EURUSD 6
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 1
GBPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 106K
EURUSD 106
GBPUSD 56
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.00 USD
Worst Trade: -292 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +79.40 USD
Massima perdita consecutiva: -102.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2380
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 36
ICMarketsSC-Live19
0.47 × 30
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 115
Exness-Real16
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 10
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1214
ICMarketsSC-Live07
1.37 × 2017
ICMarketsSC-Live23
1.38 × 60
ICMarketsSC-Live11
1.51 × 611
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.09 × 360
ICMarketsSC-Live24
2.21 × 351
ICMarketsSC-Live12
2.29 × 7
Axi-US06-Live
2.59 × 32
AdmiralMarkets-Live
2.67 × 3
ICMarkets-Live06
2.97 × 156
40 più
Non ci sono recensioni
