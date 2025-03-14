Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 TurnkeyGlobal-Demo 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.31 × 2403 ICMarketsSC-Live19 0.35 × 48 ICMarketsSC-Live09 0.40 × 40 Tickmill-Live02 0.50 × 6 ForexTimeFXTM-ECN 0.67 × 3 ICMarkets-Live10 0.67 × 3 FusionMarkets-Live 2 0.67 × 211 ICMarketsSC-Live08 0.72 × 203 VantageInternational-Live 4 1.00 × 10 ICMarketsSC-Live04 1.10 × 1307 ICMarketsSC-Live23 1.26 × 68 ICMarketsSC-Live07 1.36 × 2019 ICMarketsSC-Live11 1.50 × 616 ICMarketsSC-Live20 1.81 × 79 Exness-Real14 1.86 × 7 Exness-Real16 2.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 2.00 × 8 ICMarketsSC-Live10 2.00 × 3 ICMarkets-Live19 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 2.04 × 392 Pepperstone-Edge01 2.10 × 373 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 2.50 × 2 еще 58... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика