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Всего трейдов:
6 464
Прибыльных трейдов:
2 269 (35.10%)
Убыточных трейдов:
4 195 (64.90%)
Лучший трейд:
190.91 USD
Худший трейд:
-292.30 USD
Общая прибыль:
19 849.80 USD (1 560 906 pips)
Общий убыток:
-16 886.14 USD (1 290 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (442.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
442.02 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
39.90%
Макс. загрузка депозита:
37.73%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
4.55
Длинных трейдов:
3 330 (51.52%)
Коротких трейдов:
3 134 (48.48%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
8.75 USD
Средний убыток:
-4.03 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-70.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.76 USD (3)
Прирост в месяц:
0.32%
Годовой прогноз:
3.85%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
350.80 USD
Максимальная:
651.30 USD (22.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.29% (651.30 USD)
По эквити:
18.66% (246.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6446
|EURUSD
|9
|XAGUSD
|5
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3K
|EURUSD
|1
|XAGUSD
|7
|GBPUSD
|0
|USDJPY
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|271K
|EURUSD
|130
|XAGUSD
|826
|GBPUSD
|56
|USDJPY
|66
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +190.91 USD
Худший трейд: -292 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +442.02 USD
Макс. убыток в серии: -70.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.31 × 2403
|
ICMarketsSC-Live19
|0.35 × 48
|
ICMarketsSC-Live09
|0.40 × 40
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.67 × 211
|
ICMarketsSC-Live08
|0.72 × 203
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|1.10 × 1307
|
ICMarketsSC-Live23
|1.26 × 68
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 2019
|
ICMarketsSC-Live11
|1.50 × 616
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Exness-Real16
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.04 × 392
|
Pepperstone-Edge01
|2.10 × 373
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|2.50 × 2
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只做黄金，每次固定下单0.02手。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
1 044%
1
4.4K
USD
USD
2.5K
USD
USD
95
46%
6 464
35%
40%
1.17
0.46
USD
USD
37%
1:500