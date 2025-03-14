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Zhenqing Liu

Account two

Zhenqing Liu
Zhenqing Liu

Zhenqing Liu

0 отзывов
Надежность
95 недель
1 / 4.4K USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2024 1 044%
ICMarketsSC-Live11
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 464
Прибыльных трейдов:
2 269 (35.10%)
Убыточных трейдов:
4 195 (64.90%)
Лучший трейд:
190.91 USD
Худший трейд:
-292.30 USD
Общая прибыль:
19 849.80 USD (1 560 906 pips)
Общий убыток:
-16 886.14 USD (1 290 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (442.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
442.02 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
39.90%
Макс. загрузка депозита:
37.73%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
4.55
Длинных трейдов:
3 330 (51.52%)
Коротких трейдов:
3 134 (48.48%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
8.75 USD
Средний убыток:
-4.03 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-70.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.76 USD (3)
Прирост в месяц:
0.32%
Годовой прогноз:
3.85%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
350.80 USD
Максимальная:
651.30 USD (22.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.29% (651.30 USD)
По эквити:
18.66% (246.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 6446
EURUSD 9
XAGUSD 5
GBPUSD 2
USDJPY 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3K
EURUSD 1
XAGUSD 7
GBPUSD 0
USDJPY 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 271K
EURUSD 130
XAGUSD 826
GBPUSD 56
USDJPY 66
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +190.91 USD
Худший трейд: -292 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +442.02 USD
Макс. убыток в серии: -70.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2403
ICMarketsSC-Live19
0.35 × 48
ICMarketsSC-Live09
0.40 × 40
Tickmill-Live02
0.50 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 3
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.67 × 211
ICMarketsSC-Live08
0.72 × 203
VantageInternational-Live 4
1.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
1.10 × 1307
ICMarketsSC-Live23
1.26 × 68
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 2019
ICMarketsSC-Live11
1.50 × 616
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
Exness-Real16
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 3
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.04 × 392
Pepperstone-Edge01
2.10 × 373
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
2.50 × 2
еще 58...
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只做黄金，每次固定下单0.02手。



Нет отзывов
2026.08.11 01:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 20:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 15:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 03:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.19 03:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 20:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.16 04:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 01:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 13:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 13:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 13:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 04:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 09:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.19 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Account two
40 USD в месяц
1 044%
1
4.4K
USD
2.5K
USD
95
46%
6 464
35%
40%
1.17
0.46
USD
37%
1:500
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