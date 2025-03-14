- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 497
盈利交易:
2 279 (35.07%)
亏损交易:
4 218 (64.92%)
最好交易:
190.91 USD
最差交易:
-292.30 USD
毛利:
19 991.04 USD (1 571 195 pips)
毛利亏损:
-17 139.00 USD (1 305 447 pips)
最大连续赢利:
13 (442.02 USD)
最大连续盈利:
442.02 USD (13)
夏普比率:
0.01
交易活动:
40.90%
最大入金加载:
37.73%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
72
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
4.38
长期交易:
3 349 (51.55%)
短期交易:
3 148 (48.45%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
8.77 USD
平均损失:
-4.06 USD
最大连续失误:
33 (-70.21 USD)
最大连续亏损:
-319.76 USD (3)
每月增长:
-7.34%
年度预测:
-91.11%
算法交易:
46%
结余跌幅:
绝对:
350.80 USD
最大值:
651.30 USD (22.52%)
相对跌幅:
结余:
37.29% (651.30 USD)
净值:
18.66% (246.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6479
|EURUSD
|9
|XAGUSD
|5
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.8K
|EURUSD
|1
|XAGUSD
|7
|GBPUSD
|0
|USDJPY
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|266K
|EURUSD
|130
|XAGUSD
|826
|GBPUSD
|56
|USDJPY
|66
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +190.91 USD
最差交易: -292 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +442.02 USD
最大连续亏损: -70.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.31 × 2403
|
ICMarketsSC-Live19
|0.35 × 48
|
ICMarketsSC-Live09
|0.40 × 40
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.67 × 211
|
ICMarketsSC-Live08
|0.72 × 203
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|1.10 × 1307
|
ICMarketsSC-Live23
|1.26 × 68
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 2019
|
ICMarketsSC-Live11
|1.50 × 616
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Exness-Real16
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.04 × 392
|
Pepperstone-Edge01
|2.10 × 373
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|2.50 × 2
只做黄金，每次固定下单0.02手。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
993%
1
5.4K
USD
USD
2.4K
USD
USD
95
46%
6 497
35%
41%
1.16
0.44
USD
USD
37%
1:500