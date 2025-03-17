- Büyüme
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
85 (76.57%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (23.42%)
En iyi işlem:
5.55 USD
En kötü işlem:
-7.37 USD
Brüt kâr:
100.73 USD (100 675 pips)
Brüt zarar:
-91.74 USD (91 724 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (21.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.86 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
37.21%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
36 saniye
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
46 (41.44%)
Satış işlemleri:
65 (58.56%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-3.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.74 USD (2)
Aylık büyüme:
-13.58%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.02 USD (24.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.48% (35.02 USD)
Varlığa göre:
1.28% (1.77 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.55 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Running US30 Dow Jones EA default setting
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/126120
İnceleme yok
