Babak Alamdar

US30 Dow Jones EA

Babak Alamdar
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
85 (76.57%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (23.42%)
En iyi işlem:
5.55 USD
En kötü işlem:
-7.37 USD
Brüt kâr:
100.73 USD (100 675 pips)
Brüt zarar:
-91.74 USD (91 724 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (21.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.86 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
37.21%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
36 saniye
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
46 (41.44%)
Satış işlemleri:
65 (58.56%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-3.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.74 USD (2)
Aylık büyüme:
-13.58%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.02 USD (24.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.48% (35.02 USD)
Varlığa göre:
1.28% (1.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.55 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Running US30 Dow Jones EA default setting


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/126120


Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


