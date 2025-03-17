SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar

US30 Dow Jones EA

Babak Alamdar
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
111
Bénéfice trades:
85 (76.57%)
Perte trades:
26 (23.42%)
Meilleure transaction:
5.55 USD
Pire transaction:
-7.37 USD
Bénéfice brut:
100.73 USD (100 675 pips)
Perte brute:
-91.74 USD (91 724 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (21.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.86 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
0.06%
Charge de dépôt maximale:
37.21%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
36 secondes
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
46 (41.44%)
Courts trades:
65 (58.56%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
1.19 USD
Perte moyenne:
-3.53 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-10.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.74 USD (2)
Croissance mensuelle:
-13.58%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
35.02 USD (24.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.48% (35.02 USD)
Par fonds propres:
1.28% (1.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.55 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +21.30 USD
Perte consécutive maximale: -10.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
