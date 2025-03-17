- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
85 (76.57%)
Loss Trade:
26 (23.42%)
Best Trade:
5.55 USD
Worst Trade:
-7.37 USD
Profitto lordo:
100.73 USD (100 675 pips)
Perdita lorda:
-91.74 USD (91 724 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (21.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.86 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
37.21%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
36 secondi
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
46 (41.44%)
Short Trade:
65 (58.56%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
-3.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.74 USD (2)
Crescita mensile:
-13.58%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.02 USD (24.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.48% (35.02 USD)
Per equità:
1.28% (1.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.55 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.30 USD
Massima perdita consecutiva: -10.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Running US30 Dow Jones EA default setting
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/126120
Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1 Broker 2 Broker 3 Broker 4
Anyone
- using this link: Darwinex Zero or
- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up
--> will get a discount on their sign up
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
9%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
34
100%
111
76%
0%
1.09
0.08
USD
USD
24%
1:500