Babak Alamdar

US30 Dow Jones EA

Babak Alamdar
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
85 (76.57%)
Loss Trade:
26 (23.42%)
Best Trade:
5.55 USD
Worst Trade:
-7.37 USD
Profitto lordo:
100.73 USD (100 675 pips)
Perdita lorda:
-91.74 USD (91 724 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (21.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.86 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
37.21%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
36 secondi
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
46 (41.44%)
Short Trade:
65 (58.56%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
-3.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.74 USD (2)
Crescita mensile:
-13.58%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.02 USD (24.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.48% (35.02 USD)
Per equità:
1.28% (1.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.55 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.30 USD
Massima perdita consecutiva: -10.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Running US30 Dow Jones EA default setting


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/126120


Non ci sono recensioni
