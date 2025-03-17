СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar

US30 Dow Jones EA

Babak Alamdar
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 31%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
101 (77.09%)
Убыточных трейдов:
30 (22.90%)
Лучший трейд:
5.55 USD
Худший трейд:
-7.37 USD
Общая прибыль:
124.08 USD (124 021 pips)
Общий убыток:
-93.52 USD (93 501 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (21.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.86 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
37.21%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
36 секунд
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
58 (44.27%)
Коротких трейдов:
73 (55.73%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
1.23 USD
Средний убыток:
-3.12 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-10.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.74 USD (2)
Прирост в месяц:
12.68%
Годовой прогноз:
153.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
35.66 USD (24.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.84% (35.54 USD)
По эквити:
1.28% (1.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.55 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.30 USD
Макс. убыток в серии: -10.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Running US30 Dow Jones EA default setting


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/126120


Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4


Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


Нет отзывов
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 15:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
US30 Dow Jones EA
1000 USD в месяц
31%
0
0
USD
131
USD
47
100%
131
77%
0%
1.32
0.23
USD
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.