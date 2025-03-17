- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
101 (77.09%)
Убыточных трейдов:
30 (22.90%)
Лучший трейд:
5.55 USD
Худший трейд:
-7.37 USD
Общая прибыль:
124.08 USD (124 021 pips)
Общий убыток:
-93.52 USD (93 501 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (21.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.86 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
37.21%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
36 секунд
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
58 (44.27%)
Коротких трейдов:
73 (55.73%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
1.23 USD
Средний убыток:
-3.12 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-10.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.74 USD (2)
Прирост в месяц:
12.68%
Годовой прогноз:
153.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
35.66 USD (24.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.84% (35.54 USD)
По эквити:
1.28% (1.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.55 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.30 USD
Макс. убыток в серии: -10.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
Running US30 Dow Jones EA default setting
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/126120
Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1 Broker 2 Broker 3 Broker 4
Anyone
- using this link: Darwinex Zero or
- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up
--> will get a discount on their sign up
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
131
USD
USD
47
100%
131
77%
0%
1.32
0.23
USD
USD
25%
1:500