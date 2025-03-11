SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD PRIME SIGNAL
Risris Bayanilah

GOLD PRIME SIGNAL

Risris Bayanilah
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
302
Kârla kapanan işlemler:
194 (64.23%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (35.76%)
En iyi işlem:
1 149.20 USD
En kötü işlem:
-2 469.50 USD
Brüt kâr:
13 183.98 USD (602 675 pips)
Brüt zarar:
-10 530.69 USD (1 322 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (461.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 389.95 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
88.19%
Maks. mevduat yükü:
13.65%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
174 (57.62%)
Satış işlemleri:
128 (42.38%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
8.79 USD
Ortalama kâr:
67.96 USD
Ortalama zarar:
-97.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-81.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 469.50 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.04%
Yıllık tahmin:
-0.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 284.85 USD
Maksimum:
2 640.36 USD (13.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.10% (2 640.36 USD)
Varlığa göre:
14.21% (2 418.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 256
BTCUSD 43
USDJPY 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.4K
BTCUSD -742
USDJPY 32
EURUSD 18
AUDUSD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
BTCUSD -761K
USDJPY 951
EURUSD 351
AUDUSD -386
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 149.20 USD
En kötü işlem: -2 470 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +461.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AUSForex-Live
0.00 × 28
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 16
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
SalmaMarkets-Live
0.97 × 64
Alpari-Pro.ECN
1.05 × 20
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
CapitalIndexGlobal-Live
3.08 × 13
FBS-Real-6
4.33 × 21
3 daha fazla...
Gold Prime trade manually based on technical analysis by Risris Bayanilah
İnceleme yok
2025.09.30 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 03:14
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.4% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 02:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 04:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 10:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 07:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 03:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.11 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.07 04:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
