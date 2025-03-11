SegnaliSezioni
Risris Bayanilah

GOLD PRIME SIGNAL

Risris Bayanilah
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
302
Profit Trade:
194 (64.23%)
Loss Trade:
108 (35.76%)
Best Trade:
1 149.20 USD
Worst Trade:
-2 469.50 USD
Profitto lordo:
13 183.98 USD (602 675 pips)
Perdita lorda:
-10 530.69 USD (1 322 287 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (461.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 389.95 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
88.19%
Massimo carico di deposito:
13.65%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
174 (57.62%)
Short Trade:
128 (42.38%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
8.79 USD
Profitto medio:
67.96 USD
Perdita media:
-97.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-81.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 469.50 USD (1)
Crescita mensile:
-0.04%
Previsione annuale:
-0.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 284.85 USD
Massimale:
2 640.36 USD (13.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.10% (2 640.36 USD)
Per equità:
14.21% (2 418.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 256
BTCUSD 43
USDJPY 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.4K
BTCUSD -742
USDJPY 32
EURUSD 18
AUDUSD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
BTCUSD -761K
USDJPY 951
EURUSD 351
AUDUSD -386
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 149.20 USD
Worst Trade: -2 470 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +461.50 USD
Massima perdita consecutiva: -81.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 28
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 16
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
SalmaMarkets-Live
0.97 × 64
Alpari-Pro.ECN
1.05 × 20
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
CapitalIndexGlobal-Live
3.08 × 13
FBS-Real-6
4.33 × 21
Gold Prime trade manually based on technical analysis by Risris Bayanilah
Non ci sono recensioni
2025.09.30 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 03:14
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.4% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 02:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 04:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 10:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 07:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 03:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.11 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.07 04:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.