- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
302
Profit Trade:
194 (64.23%)
Loss Trade:
108 (35.76%)
Best Trade:
1 149.20 USD
Worst Trade:
-2 469.50 USD
Profitto lordo:
13 183.98 USD (602 675 pips)
Perdita lorda:
-10 530.69 USD (1 322 287 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (461.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 389.95 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
88.19%
Massimo carico di deposito:
13.65%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
174 (57.62%)
Short Trade:
128 (42.38%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
8.79 USD
Profitto medio:
67.96 USD
Perdita media:
-97.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-81.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 469.50 USD (1)
Crescita mensile:
-0.04%
Previsione annuale:
-0.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 284.85 USD
Massimale:
2 640.36 USD (13.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.10% (2 640.36 USD)
Per equità:
14.21% (2 418.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|256
|BTCUSD
|43
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.4K
|BTCUSD
|-742
|USDJPY
|32
|EURUSD
|18
|AUDUSD
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|BTCUSD
|-761K
|USDJPY
|951
|EURUSD
|351
|AUDUSD
|-386
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 149.20 USD
Worst Trade: -2 470 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +461.50 USD
Massima perdita consecutiva: -81.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
SalmaMarkets-Live
|0.97 × 64
|
Alpari-Pro.ECN
|1.05 × 20
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.08 × 13
|
FBS-Real-6
|4.33 × 21
Gold Prime trade manually based on technical analysis by Risris Bayanilah
