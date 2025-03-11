- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
322
Прибыльных трейдов:
210 (65.21%)
Убыточных трейдов:
112 (34.78%)
Лучший трейд:
1 149.20 USD
Худший трейд:
-2 469.50 USD
Общая прибыль:
13 690.02 USD (611 267 pips)
Общий убыток:
-10 698.89 USD (1 325 629 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (461.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 389.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
92.21%
Макс. загрузка депозита:
13.65%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
184 (57.14%)
Коротких трейдов:
138 (42.86%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
9.29 USD
Средняя прибыль:
65.19 USD
Средний убыток:
-95.53 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-81.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 469.50 USD (1)
Прирост в месяц:
0.95%
Годовой прогноз:
11.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 284.85 USD
Максимальная:
2 640.36 USD (13.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.10% (2 640.36 USD)
По эквити:
14.21% (2 418.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|BTCUSD
|43
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.7K
|BTCUSD
|-742
|USDJPY
|32
|EURUSD
|18
|AUDUSD
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|45K
|BTCUSD
|-761K
|USDJPY
|951
|EURUSD
|351
|AUDUSD
|-386
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 149.20 USD
Худший трейд: -2 470 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +461.50 USD
Макс. убыток в серии: -81.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 20
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
SalmaMarkets-Live
|0.97 × 64
|
Alpari-Pro.ECN
|1.05 × 20
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
ICMarketsSC-Live25
|1.48 × 46
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.49 × 72
еще 15...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Gold Prime trade manually based on technical analysis by Risris Bayanilah
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
49
0%
322
65%
92%
1.27
9.29
USD
USD
14%
1:200