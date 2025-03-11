СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD PRIME SIGNAL
Risris Bayanilah

GOLD PRIME SIGNAL

Risris Bayanilah
0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 20%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
322
Прибыльных трейдов:
210 (65.21%)
Убыточных трейдов:
112 (34.78%)
Лучший трейд:
1 149.20 USD
Худший трейд:
-2 469.50 USD
Общая прибыль:
13 690.02 USD (611 267 pips)
Общий убыток:
-10 698.89 USD (1 325 629 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (461.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 389.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
92.21%
Макс. загрузка депозита:
13.65%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
184 (57.14%)
Коротких трейдов:
138 (42.86%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
9.29 USD
Средняя прибыль:
65.19 USD
Средний убыток:
-95.53 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-81.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 469.50 USD (1)
Прирост в месяц:
0.95%
Годовой прогноз:
11.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 284.85 USD
Максимальная:
2 640.36 USD (13.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.10% (2 640.36 USD)
По эквити:
14.21% (2 418.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 276
BTCUSD 43
USDJPY 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD -742
USDJPY 32
EURUSD 18
AUDUSD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 45K
BTCUSD -761K
USDJPY 951
EURUSD 351
AUDUSD -386
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 149.20 USD
Худший трейд: -2 470 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +461.50 USD
Макс. убыток в серии: -81.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 20
Exness-Real
0.47 × 129
SalmaMarkets-Live
0.97 × 64
Alpari-Pro.ECN
1.05 × 20
Exness-Real36
1.09 × 260
ICMarketsSC-Live25
1.48 × 46
CapitalPointTrading-Live29
1.49 × 72
еще 15...
Gold Prime trade manually based on technical analysis by Risris Bayanilah
Нет отзывов
2025.12.25 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 04:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 02:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.02 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 09:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.