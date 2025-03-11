Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AUSForex-Live 0.00 × 28 Exness-Real27 0.00 × 3 EBCFinancialGroupKY-Live02 0.00 × 19 Axi-US05-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 7 Tickmill-Live09 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 7 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 3 Exness-Real9 0.00 × 35 TickmillUK-Live03 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 4 Dukascopy-live-1 0.00 × 17 IFCMarketsLtd-Real 0.00 × 1 Exness-Real17 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live03 0.20 × 10 ECMarkets-Live05 0.41 × 27 ICMarketsSC-Live33 0.45 × 20 Exness-Real 0.47 × 129 SalmaMarkets-Live 0.97 × 64 Alpari-Pro.ECN 1.05 × 20 Exness-Real36 1.09 × 260 ICMarketsSC-Live25 1.48 × 46 CapitalPointTrading-Live29 1.49 × 72 еще 15...