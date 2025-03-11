SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD PRIME SIGNAL
Risris Bayanilah

GOLD PRIME SIGNAL

Risris Bayanilah
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
302
Bénéfice trades:
194 (64.23%)
Perte trades:
108 (35.76%)
Meilleure transaction:
1 149.20 USD
Pire transaction:
-2 469.50 USD
Bénéfice brut:
13 183.98 USD (602 675 pips)
Perte brute:
-10 530.69 USD (1 322 287 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (461.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 389.95 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
88.19%
Charge de dépôt maximale:
13.65%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
174 (57.62%)
Courts trades:
128 (42.38%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
8.79 USD
Bénéfice moyen:
67.96 USD
Perte moyenne:
-97.51 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-81.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 469.50 USD (1)
Croissance mensuelle:
-0.04%
Prévision annuelle:
-0.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 284.85 USD
Maximal:
2 640.36 USD (13.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.10% (2 640.36 USD)
Par fonds propres:
14.21% (2 418.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 256
BTCUSD 43
USDJPY 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
BTCUSD -742
USDJPY 32
EURUSD 18
AUDUSD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
BTCUSD -761K
USDJPY 951
EURUSD 351
AUDUSD -386
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 149.20 USD
Pire transaction: -2 470 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +461.50 USD
Perte consécutive maximale: -81.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 28
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 16
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
SalmaMarkets-Live
0.97 × 64
Alpari-Pro.ECN
1.05 × 20
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
CapitalIndexGlobal-Live
3.08 × 13
FBS-Real-6
4.33 × 21
Gold Prime trade manually based on technical analysis by Risris Bayanilah
Aucun avis
2025.09.30 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 03:14
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.4% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 02:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 04:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 10:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 07:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 03:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.11 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.07 04:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLD PRIME SIGNAL
30 USD par mois
18%
0
0
USD
18K
USD
37
0%
302
64%
88%
1.25
8.79
USD
14%
1:200
Copier

