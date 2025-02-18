SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Infinity Trader EA
Lachezar Krastev

Infinity Trader EA

Lachezar Krastev
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
463
Kârla kapanan işlemler:
327 (70.62%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (29.37%)
En iyi işlem:
4.42 USD
En kötü işlem:
-6.73 USD
Brüt kâr:
359.81 USD (39 494 pips)
Brüt zarar:
-118.09 USD (9 927 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (8.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.25 USD (5)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
34.09%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
35.39
Alış işlemleri:
463 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.05
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.10 USD
Ortalama zarar:
-0.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.83 USD (2)
Aylık büyüme:
2.64%
Yıllık tahmin:
32.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 USD
Maksimum:
6.83 USD (1.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.39% (6.73 USD)
Varlığa göre:
21.38% (144.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 463
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 242
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.42 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXOpenEU-ECN Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is the official live signal account of Infinity Trader EA!

Infinity Trader EA MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/116958

Infinity Trader EA MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/116959
İnceleme yok
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 18:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.18 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Infinity Trader EA
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
710
USD
38
100%
463
70%
34%
3.04
0.52
USD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.