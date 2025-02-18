SegnaliSezioni
Lachezar Krastev

Infinity Trader EA

Lachezar Krastev
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 52%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
463
Profit Trade:
327 (70.62%)
Loss Trade:
136 (29.37%)
Best Trade:
4.42 USD
Worst Trade:
-6.73 USD
Profitto lordo:
359.81 USD (39 494 pips)
Perdita lorda:
-118.09 USD (9 927 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (8.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
34.09%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
35.39
Long Trade:
463 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.05
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.10 USD
Perdita media:
-0.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.83 USD (2)
Crescita mensile:
2.64%
Previsione annuale:
32.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 USD
Massimale:
6.83 USD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.39% (6.73 USD)
Per equità:
21.38% (144.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 463
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 242
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.42 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.77 USD
Massima perdita consecutiva: -3.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-ECN Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is the official live signal account of Infinity Trader EA!

Infinity Trader EA MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/116958

Infinity Trader EA MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/116959
Non ci sono recensioni
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 18:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.18 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
