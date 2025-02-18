- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
463
Bénéfice trades:
327 (70.62%)
Perte trades:
136 (29.37%)
Meilleure transaction:
4.42 USD
Pire transaction:
-6.73 USD
Bénéfice brut:
359.81 USD (39 494 pips)
Perte brute:
-118.09 USD (9 927 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (8.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.46
Activité de trading:
34.09%
Charge de dépôt maximale:
2.09%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
35.39
Longs trades:
463 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.05
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
1.10 USD
Perte moyenne:
-0.87 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-3.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.83 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.64%
Prévision annuelle:
32.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.48 USD
Maximal:
6.83 USD (1.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.39% (6.73 USD)
Par fonds propres:
21.38% (144.26 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|463
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|242
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4.42 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +8.77 USD
Perte consécutive maximale: -3.81 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXOpenEU-ECN Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This is the official live signal account of Infinity Trader EA!
Infinity Trader EA MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/116958
Infinity Trader EA MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/116959
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
52%
0
0
USD
USD
710
USD
USD
38
100%
463
70%
34%
3.04
0.52
USD
USD
21%
1:500