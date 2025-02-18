SignauxSections
Lachezar Krastev

Infinity Trader EA

Lachezar Krastev
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 52%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
463
Bénéfice trades:
327 (70.62%)
Perte trades:
136 (29.37%)
Meilleure transaction:
4.42 USD
Pire transaction:
-6.73 USD
Bénéfice brut:
359.81 USD (39 494 pips)
Perte brute:
-118.09 USD (9 927 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (8.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.46
Activité de trading:
34.09%
Charge de dépôt maximale:
2.09%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
35.39
Longs trades:
463 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.05
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
1.10 USD
Perte moyenne:
-0.87 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-3.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.83 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.64%
Prévision annuelle:
32.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.48 USD
Maximal:
6.83 USD (1.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.39% (6.73 USD)
Par fonds propres:
21.38% (144.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 463
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 242
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.42 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +8.77 USD
Perte consécutive maximale: -3.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXOpenEU-ECN Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This is the official live signal account of Infinity Trader EA!

Infinity Trader EA MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/116958

Infinity Trader EA MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/116959
Aucun avis
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 18:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.18 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

