- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 884
Kârla kapanan işlemler:
1 143 (60.66%)
Zararla kapanan işlemler:
741 (39.33%)
En iyi işlem:
399.00 USD
En kötü işlem:
-1 117.70 USD
Brüt kâr:
47 401.10 USD (617 825 pips)
Brüt zarar:
-47 323.25 USD (674 489 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (211.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
974.84 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
47.59%
Maks. mevduat yükü:
17.76%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
951 (50.48%)
Satış işlemleri:
933 (49.52%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
41.47 USD
Ortalama zarar:
-63.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-662.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 342.19 USD (5)
Aylık büyüme:
-72.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
686.43 USD
Maksimum:
3 434.46 USD (95.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.48% (3 090.90 USD)
Varlığa göre:
51.47% (2 335.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1684
|AUDCAD
|62
|SpotCrude
|40
|NZDCAD
|40
|EURUSD
|32
|AUDNZD
|13
|XAGUSD
|6
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|154
|AUDCAD
|602
|SpotCrude
|-677
|NZDCAD
|649
|EURUSD
|-608
|AUDNZD
|91
|XAGUSD
|28
|GBPUSD
|-91
|USDCAD
|-70
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-57K
|AUDCAD
|4.1K
|SpotCrude
|-7.3K
|NZDCAD
|4.3K
|EURUSD
|-2.1K
|AUDNZD
|832
|XAGUSD
|352
|GBPUSD
|-296
|USDCAD
|-185
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +399.00 USD
En kötü işlem: -1 118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +211.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -662.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 19
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 28
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.02 × 100
|
ICMarkets-Live02
|0.03 × 33
|
ICMarkets-Live12
|0.05 × 61
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|0.06 × 34
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
RoboForex-ECN-2
|0.13 × 132
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1888 USD
-67%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
58
0%
1 884
60%
48%
1.00
0.04
USD
USD
84%
1:500