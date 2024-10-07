SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jianbu Gold Trader 18888
Yan Qing Zhao

Jianbu Gold Trader 18888

Yan Qing Zhao
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1888 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -67%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 884
Kârla kapanan işlemler:
1 143 (60.66%)
Zararla kapanan işlemler:
741 (39.33%)
En iyi işlem:
399.00 USD
En kötü işlem:
-1 117.70 USD
Brüt kâr:
47 401.10 USD (617 825 pips)
Brüt zarar:
-47 323.25 USD (674 489 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (211.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
974.84 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
47.59%
Maks. mevduat yükü:
17.76%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
951 (50.48%)
Satış işlemleri:
933 (49.52%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
41.47 USD
Ortalama zarar:
-63.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-662.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 342.19 USD (5)
Aylık büyüme:
-72.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
686.43 USD
Maksimum:
3 434.46 USD (95.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.48% (3 090.90 USD)
Varlığa göre:
51.47% (2 335.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1684
AUDCAD 62
SpotCrude 40
NZDCAD 40
EURUSD 32
AUDNZD 13
XAGUSD 6
GBPUSD 4
USDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 154
AUDCAD 602
SpotCrude -677
NZDCAD 649
EURUSD -608
AUDNZD 91
XAGUSD 28
GBPUSD -91
USDCAD -70
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -57K
AUDCAD 4.1K
SpotCrude -7.3K
NZDCAD 4.3K
EURUSD -2.1K
AUDNZD 832
XAGUSD 352
GBPUSD -296
USDCAD -185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +399.00 USD
En kötü işlem: -1 118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +211.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -662.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FTMO-Server2
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 19
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 15
ICMarkets-Live11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 28
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.02 × 100
ICMarkets-Live02
0.03 × 33
ICMarkets-Live12
0.05 × 61
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.06 × 34
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
RoboForex-ECN-2
0.13 × 132
81 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 18:27
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 00:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.26 13:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.26 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 14:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 07:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 04:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
