Всего трейдов:
2 358
Прибыльных трейдов:
1 406 (59.62%)
Убыточных трейдов:
952 (40.37%)
Лучший трейд:
399.00 USD
Худший трейд:
-1 117.70 USD
Общая прибыль:
53 437.22 USD (849 489 pips)
Общий убыток:
-53 523.34 USD (896 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (211.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
974.84 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
31.70%
Макс. загрузка депозита:
18.26%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
1 267 (53.73%)
Коротких трейдов:
1 091 (46.27%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
38.01 USD
Средний убыток:
-56.22 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-662.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 342.19 USD (5)
Прирост в месяц:
-37.49%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
686.43 USD
Максимальная:
3 458.33 USD (95.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.64% (3 148.20 USD)
По эквити:
51.47% (2 335.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2158
|AUDCAD
|62
|SpotCrude
|40
|NZDCAD
|40
|EURUSD
|32
|AUDNZD
|13
|XAGUSD
|6
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-10
|AUDCAD
|602
|SpotCrude
|-677
|NZDCAD
|649
|EURUSD
|-608
|AUDNZD
|91
|XAGUSD
|28
|GBPUSD
|-91
|USDCAD
|-70
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-47K
|AUDCAD
|4.1K
|SpotCrude
|-7.3K
|NZDCAD
|4.3K
|EURUSD
|-2.1K
|AUDNZD
|832
|XAGUSD
|352
|GBPUSD
|-296
|USDCAD
|-185
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +399.00 USD
Худший трейд: -1 118 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +211.21 USD
Макс. убыток в серии: -662.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 19
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 28
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.02 × 100
|
ICMarkets-Live02
|0.03 × 33
|
ICMarkets-Live12
|0.05 × 61
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|0.06 × 34
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
RoboForex-ECN-2
|0.13 × 132
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1888 USD в месяц
-71%
0
0
USD
USD
974
USD
USD
71
0%
2 358
59%
32%
0.99
-0.04
USD
USD
86%
1:500