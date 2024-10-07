СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jianbu Gold Trader 18888
Yan Qing Zhao

Jianbu Gold Trader 18888

Yan Qing Zhao
0 отзывов
71 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1888 USD в месяц
прирост с 2024 -71%
Pepperstone-Edge08
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 358
Прибыльных трейдов:
1 406 (59.62%)
Убыточных трейдов:
952 (40.37%)
Лучший трейд:
399.00 USD
Худший трейд:
-1 117.70 USD
Общая прибыль:
53 437.22 USD (849 489 pips)
Общий убыток:
-53 523.34 USD (896 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (211.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
974.84 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
31.70%
Макс. загрузка депозита:
18.26%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
1 267 (53.73%)
Коротких трейдов:
1 091 (46.27%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
38.01 USD
Средний убыток:
-56.22 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-662.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 342.19 USD (5)
Прирост в месяц:
-37.49%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
686.43 USD
Максимальная:
3 458.33 USD (95.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.64% (3 148.20 USD)
По эквити:
51.47% (2 335.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2158
AUDCAD 62
SpotCrude 40
NZDCAD 40
EURUSD 32
AUDNZD 13
XAGUSD 6
GBPUSD 4
USDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -10
AUDCAD 602
SpotCrude -677
NZDCAD 649
EURUSD -608
AUDNZD 91
XAGUSD 28
GBPUSD -91
USDCAD -70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -47K
AUDCAD 4.1K
SpotCrude -7.3K
NZDCAD 4.3K
EURUSD -2.1K
AUDNZD 832
XAGUSD 352
GBPUSD -296
USDCAD -185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +399.00 USD
Худший трейд: -1 118 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +211.21 USD
Макс. убыток в серии: -662.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FTMO-Server2
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 19
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 15
ICMarkets-Live11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 28
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.02 × 100
ICMarkets-Live02
0.03 × 33
ICMarkets-Live12
0.05 × 61
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.06 × 34
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
RoboForex-ECN-2
0.13 × 132
еще 81...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.07 16:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 14:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 00:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 07:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 12:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 18:27
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 00:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jianbu Gold Trader 18888
1888 USD в месяц
-71%
0
0
USD
974
USD
71
0%
2 358
59%
32%
0.99
-0.04
USD
86%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.