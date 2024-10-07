SegnaliSezioni
Yan Qing Zhao

Jianbu Gold Trader 18888

Yan Qing Zhao
0 recensioni
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1888 USD al mese
crescita dal 2024 -67%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 884
Profit Trade:
1 143 (60.66%)
Loss Trade:
741 (39.33%)
Best Trade:
399.00 USD
Worst Trade:
-1 117.70 USD
Profitto lordo:
47 401.10 USD (617 825 pips)
Perdita lorda:
-47 323.25 USD (674 489 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (211.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
974.84 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
47.59%
Massimo carico di deposito:
17.76%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
951 (50.48%)
Short Trade:
933 (49.52%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
41.47 USD
Perdita media:
-63.86 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-662.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 342.19 USD (5)
Crescita mensile:
-72.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
686.43 USD
Massimale:
3 434.46 USD (95.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.48% (3 090.90 USD)
Per equità:
51.47% (2 335.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1684
AUDCAD 62
SpotCrude 40
NZDCAD 40
EURUSD 32
AUDNZD 13
XAGUSD 6
GBPUSD 4
USDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 154
AUDCAD 602
SpotCrude -677
NZDCAD 649
EURUSD -608
AUDNZD 91
XAGUSD 28
GBPUSD -91
USDCAD -70
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -57K
AUDCAD 4.1K
SpotCrude -7.3K
NZDCAD 4.3K
EURUSD -2.1K
AUDNZD 832
XAGUSD 352
GBPUSD -296
USDCAD -185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +399.00 USD
Worst Trade: -1 118 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +211.21 USD
Massima perdita consecutiva: -662.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FTMO-Server2
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 19
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 15
ICMarkets-Live11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 28
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.02 × 100
ICMarkets-Live02
0.03 × 33
ICMarkets-Live12
0.05 × 61
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.06 × 34
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
RoboForex-ECN-2
0.13 × 132
81 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 18:27
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 00:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.26 13:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.26 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 14:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 07:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 04:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
