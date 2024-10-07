- Crescita
Trade:
1 884
Profit Trade:
1 143 (60.66%)
Loss Trade:
741 (39.33%)
Best Trade:
399.00 USD
Worst Trade:
-1 117.70 USD
Profitto lordo:
47 401.10 USD (617 825 pips)
Perdita lorda:
-47 323.25 USD (674 489 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (211.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
974.84 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
47.59%
Massimo carico di deposito:
17.76%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
951 (50.48%)
Short Trade:
933 (49.52%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
41.47 USD
Perdita media:
-63.86 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-662.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 342.19 USD (5)
Crescita mensile:
-72.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
686.43 USD
Massimale:
3 434.46 USD (95.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.48% (3 090.90 USD)
Per equità:
51.47% (2 335.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1684
|AUDCAD
|62
|SpotCrude
|40
|NZDCAD
|40
|EURUSD
|32
|AUDNZD
|13
|XAGUSD
|6
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|154
|AUDCAD
|602
|SpotCrude
|-677
|NZDCAD
|649
|EURUSD
|-608
|AUDNZD
|91
|XAGUSD
|28
|GBPUSD
|-91
|USDCAD
|-70
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-57K
|AUDCAD
|4.1K
|SpotCrude
|-7.3K
|NZDCAD
|4.3K
|EURUSD
|-2.1K
|AUDNZD
|832
|XAGUSD
|352
|GBPUSD
|-296
|USDCAD
|-185
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +399.00 USD
Worst Trade: -1 118 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +211.21 USD
Massima perdita consecutiva: -662.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FTMO-Server2
|
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
|
|0.00 × 2
Tradeview-Live
|
|0.00 × 1
ICMarketsEU-Live28
|
|0.00 × 1
TradersWay-Live 2
|
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
|
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
|
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|
|0.00 × 15
ICMarketsSC-Live07
|
|0.02 × 100
ICMarkets-Live02
|
|0.05 × 61
DecodeGlobalLtd-Main Server
|
|0.07 × 423
RoboForex-ECN-2
