Yan Qing Zhao

Jianbu Gold Trader 18888

Yan Qing Zhao
0 avis
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1888 USD par mois
croissance depuis 2024 -67%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 884
Bénéfice trades:
1 143 (60.66%)
Perte trades:
741 (39.33%)
Meilleure transaction:
399.00 USD
Pire transaction:
-1 117.70 USD
Bénéfice brut:
47 401.10 USD (617 825 pips)
Perte brute:
-47 323.25 USD (674 489 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (211.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
974.84 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
47.59%
Charge de dépôt maximale:
17.76%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
951 (50.48%)
Courts trades:
933 (49.52%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
41.47 USD
Perte moyenne:
-63.86 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-662.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 342.19 USD (5)
Croissance mensuelle:
-72.18%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
686.43 USD
Maximal:
3 434.46 USD (95.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.48% (3 090.90 USD)
Par fonds propres:
51.47% (2 335.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1684
AUDCAD 62
SpotCrude 40
NZDCAD 40
EURUSD 32
AUDNZD 13
XAGUSD 6
GBPUSD 4
USDCAD 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 154
AUDCAD 602
SpotCrude -677
NZDCAD 649
EURUSD -608
AUDNZD 91
XAGUSD 28
GBPUSD -91
USDCAD -70
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -57K
AUDCAD 4.1K
SpotCrude -7.3K
NZDCAD 4.3K
EURUSD -2.1K
AUDNZD 832
XAGUSD 352
GBPUSD -296
USDCAD -185
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +399.00 USD
Pire transaction: -1 118 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +211.21 USD
Perte consécutive maximale: -662.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FTMO-Server2
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 19
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 15
ICMarkets-Live11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 28
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.02 × 100
ICMarkets-Live02
0.03 × 33
ICMarkets-Live12
0.05 × 61
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.06 × 34
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
RoboForex-ECN-2
0.13 × 132
Aucun avis
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 18:27
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 00:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.26 13:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.26 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 14:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 07:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 04:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Jianbu Gold Trader 18888
1888 USD par mois
-67%
0
0
USD
1.1K
USD
58
0%
1 884
60%
48%
1.00
0.04
USD
84%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.