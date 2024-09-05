SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yhqtv 1000
Ki Kwong Choi

Yhqtv 1000

Ki Kwong Choi
0 inceleme
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -4%
XMGlobal-Real 15
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
437
Kârla kapanan işlemler:
77 (17.62%)
Zararla kapanan işlemler:
360 (82.38%)
En iyi işlem:
20.16 USD
En kötü işlem:
-8.56 USD
Brüt kâr:
994.37 USD (77 310 pips)
Brüt zarar:
-1 035.93 USD (83 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (52.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.94 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
26.97%
Maks. mevduat yükü:
17.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
210 (48.05%)
Satış işlemleri:
227 (51.95%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.10 USD
Ortalama kâr:
12.91 USD
Ortalama zarar:
-2.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-48.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.08 USD (14)
Aylık büyüme:
3.75%
Yıllık tahmin:
43.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.02 USD
Maksimum:
171.19 USD (15.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.68% (171.19 USD)
Varlığa göre:
2.45% (24.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY# 243
GOLD# 101
GBPUSD# 93
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY# -117
GOLD# 0
GBPUSD# 76
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY# -9.2K
GOLD# -8
GBPUSD# 3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.16 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +52.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.05.02 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.02.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.07 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.27 02:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.09 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.05 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yhqtv 1000
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
1K
USD
65
100%
437
17%
27%
0.95
-0.10
USD
16%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.