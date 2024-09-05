SignauxSections
Ki Kwong Choi

Yhqtv 1000

Ki Kwong Choi
0 avis
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -4%
XMGlobal-Real 15
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
436
Bénéfice trades:
77 (17.66%)
Perte trades:
359 (82.34%)
Meilleure transaction:
20.16 USD
Pire transaction:
-8.56 USD
Bénéfice brut:
994.37 USD (77 310 pips)
Perte brute:
-1 033.66 USD (82 858 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (52.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.94 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
26.97%
Charge de dépôt maximale:
17.15%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
209 (47.94%)
Courts trades:
227 (52.06%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.09 USD
Bénéfice moyen:
12.91 USD
Perte moyenne:
-2.88 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-48.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-60.08 USD (14)
Croissance mensuelle:
2.97%
Prévision annuelle:
36.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
93.02 USD
Maximal:
171.19 USD (15.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.68% (171.19 USD)
Par fonds propres:
2.45% (24.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY# 243
GOLD# 100
GBPUSD# 93
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY# -117
GOLD# 2
GBPUSD# 76
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY# -9.2K
GOLD# 218
GBPUSD# 3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.16 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +52.94 USD
Perte consécutive maximale: -48.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.05.02 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.02.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.07 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.27 02:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.09 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.05 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
