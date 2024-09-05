시그널섹션
Ki Kwong Choi

Yhqtv 1000

Ki Kwong Choi
0 리뷰
안정성
80
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 15%
XMGlobal-Real 15
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
580
이익 거래:
112 (19.31%)
손실 거래:
468 (80.69%)
최고의 거래:
20.16 USD
최악의 거래:
-8.56 USD
총 수익:
1 446.37 USD (124 969 pips)
총 손실:
-1 285.66 USD (110 523 pips)
연속 최대 이익:
4 (52.94 USD)
연속 최대 이익:
52.94 USD (4)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
32.01%
최대 입금량:
22.63%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.94
롱(주식매수):
294 (50.69%)
숏(주식차입매도):
286 (49.31%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.28 USD
평균 이익:
12.91 USD
평균 손실:
-2.75 USD
연속 최대 손실:
25 (-48.78 USD)
연속 최대 손실:
-60.08 USD (14)
월별 성장률:
9.61%
연간 예측:
116.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
93.02 USD
최대한의:
171.19 USD (15.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.68% (171.19 USD)
자본금별:
2.45% (24.35 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY# 283
GOLD# 177
GBPUSD# 120
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY# -118
GOLD# 236
GBPUSD# 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY# -9.2K
GOLD# 24K
GBPUSD# 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20.16 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +52.94 USD
연속 최대 손실: -48.78 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



