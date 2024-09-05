SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Yhqtv 1000
Ki Kwong Choi

Yhqtv 1000

Ki Kwong Choi
0 recensioni
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -4%
XMGlobal-Real 15
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
437
Profit Trade:
77 (17.62%)
Loss Trade:
360 (82.38%)
Best Trade:
20.16 USD
Worst Trade:
-8.56 USD
Profitto lordo:
994.37 USD (77 310 pips)
Perdita lorda:
-1 035.93 USD (83 084 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (52.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
26.97%
Massimo carico di deposito:
17.15%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
210 (48.05%)
Short Trade:
227 (51.95%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
12.91 USD
Perdita media:
-2.88 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-48.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.08 USD (14)
Crescita mensile:
3.11%
Previsione annuale:
37.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.02 USD
Massimale:
171.19 USD (15.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.68% (171.19 USD)
Per equità:
2.45% (24.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY# 243
GOLD# 101
GBPUSD# 93
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY# -117
GOLD# 0
GBPUSD# 76
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY# -9.2K
GOLD# -8
GBPUSD# 3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.16 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +52.94 USD
Massima perdita consecutiva: -48.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.05.02 02:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.02.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.07 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.27 02:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.09 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.05 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
