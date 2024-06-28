SinyallerBölümler
Boris Begue

Swing trade Forex and Day trade stocks

Boris Begue
0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -10%
FXCM-USDReal02
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
443
Kârla kapanan işlemler:
167 (37.69%)
Zararla kapanan işlemler:
276 (62.30%)
En iyi işlem:
544.98 USD
En kötü işlem:
-521.82 USD
Brüt kâr:
15 425.65 USD (4 922 284 pips)
Brüt zarar:
-17 336.52 USD (3 594 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (888.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 121.81 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
61.55%
Maks. mevduat yükü:
99.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
242 (54.63%)
Satış işlemleri:
201 (45.37%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-4.31 USD
Ortalama kâr:
92.37 USD
Ortalama zarar:
-62.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-227.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 324.57 USD (13)
Aylık büyüme:
-6.32%
Yıllık tahmin:
-76.73%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 377.98 USD
Maksimum:
2 918.41 USD (20.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.45% (2 891.59 USD)
Varlığa göre:
3.39% (177.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 55
TSLA.ext 37
USDJPY 36
BTCUSD 34
GBPUSD 31
SPX500 31
XAUUSD 23
TSLA.us 19
USDCAD 18
ETHUSD 18
AAPL.ext 18
NVDA.us 13
NZDJPY 9
EURGBP 8
AUDUSD 7
NZDUSD 7
US30 7
EURUSD 6
EURJPY 6
GBPJPY 6
EURAUD 6
CADJPY 6
AUDCAD 5
NVDA.ext 5
GBPCAD 5
USDCHF 4
AUDJPY 4
PLTR.ext 4
MSFT.ext 3
GBPCHF 2
GBPAUD 2
META.ext 2
FRA40 1
AMZN.ext 1
NZDCHF 1
USOilSpot 1
EURCAD 1
AMD.ext 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -836
TSLA.ext -934
USDJPY 312
BTCUSD 243
GBPUSD 436
SPX500 -206
XAUUSD 913
TSLA.us -362
USDCAD -150
ETHUSD -302
AAPL.ext -687
NVDA.us 672
NZDJPY -83
EURGBP 286
AUDUSD -28
NZDUSD -127
US30 -145
EURUSD -27
EURJPY 338
GBPJPY -29
EURAUD -131
CADJPY 47
AUDCAD -175
NVDA.ext -440
GBPCAD 37
USDCHF 143
AUDJPY -82
PLTR.ext -350
MSFT.ext 41
GBPCHF -4
GBPAUD -140
META.ext -5
FRA40 10
AMZN.ext -100
NZDCHF -8
USOilSpot -12
EURCAD -11
AMD.ext -16
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 -23K
TSLA.ext 884
USDJPY 2.7K
BTCUSD 1.3M
GBPUSD 1.5K
SPX500 -3.2K
XAUUSD 9K
TSLA.us 978
USDCAD 2.3K
ETHUSD 18K
AAPL.ext -756
NVDA.us 1.6K
NZDJPY -738
EURGBP 1.1K
AUDUSD -649
NZDUSD -238
US30 -7K
EURUSD -257
EURJPY -1.4K
GBPJPY -574
EURAUD -2.9K
CADJPY 1.4K
AUDCAD -1.3K
NVDA.ext -706
GBPCAD -1.3K
USDCHF 1.1K
AUDJPY -954
PLTR.ext -752
MSFT.ext 614
GBPCHF -35
GBPAUD -552
META.ext 91
FRA40 9.4K
AMZN.ext -115
NZDCHF -110
USOilSpot -1.2K
EURCAD -296
AMD.ext -180
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +544.98 USD
En kötü işlem: -522 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +888.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 20
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
TradersWay-Live
0.07 × 14
HFMarketsEurope-Live Server2
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
TitanFX-05
0.18 × 11
FxPro.com-Real02
0.19 × 190
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
FxPro.com-Real01
0.89 × 61
Alpari-Standard1
1.07 × 44
ForexTime-ECN
1.11 × 121
JFD-Live02
1.31 × 16
Tallinex-Live
2.00 × 2
InstaForex-HongKong.com
2.18 × 17
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
ATCBrokers-US Live
2.29 × 24
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
ICMarkets-Live02
2.43 × 275
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
JFD-Live01
2.61 × 99
ICMarkets-Live04
2.88 × 120
Tickmill-Live
5.03 × 115
16 daha fazla...
Swing trading on forex & Day trading on stock / indices

need account at least with 1000 $

keep same  proportion that my trade or lesss if you have small account

maximum risk by trade is between 1 to 2% max


