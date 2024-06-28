- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
443
Kârla kapanan işlemler:
167 (37.69%)
Zararla kapanan işlemler:
276 (62.30%)
En iyi işlem:
544.98 USD
En kötü işlem:
-521.82 USD
Brüt kâr:
15 425.65 USD (4 922 284 pips)
Brüt zarar:
-17 336.52 USD (3 594 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (888.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 121.81 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
61.55%
Maks. mevduat yükü:
99.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
242 (54.63%)
Satış işlemleri:
201 (45.37%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-4.31 USD
Ortalama kâr:
92.37 USD
Ortalama zarar:
-62.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-227.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 324.57 USD (13)
Aylık büyüme:
-6.32%
Yıllık tahmin:
-76.73%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 377.98 USD
Maksimum:
2 918.41 USD (20.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.45% (2 891.59 USD)
Varlığa göre:
3.39% (177.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|55
|TSLA.ext
|37
|USDJPY
|36
|BTCUSD
|34
|GBPUSD
|31
|SPX500
|31
|XAUUSD
|23
|TSLA.us
|19
|USDCAD
|18
|ETHUSD
|18
|AAPL.ext
|18
|NVDA.us
|13
|NZDJPY
|9
|EURGBP
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|US30
|7
|EURUSD
|6
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURAUD
|6
|CADJPY
|6
|AUDCAD
|5
|NVDA.ext
|5
|GBPCAD
|5
|USDCHF
|4
|AUDJPY
|4
|PLTR.ext
|4
|MSFT.ext
|3
|GBPCHF
|2
|GBPAUD
|2
|META.ext
|2
|FRA40
|1
|AMZN.ext
|1
|NZDCHF
|1
|USOilSpot
|1
|EURCAD
|1
|AMD.ext
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-836
|TSLA.ext
|-934
|USDJPY
|312
|BTCUSD
|243
|GBPUSD
|436
|SPX500
|-206
|XAUUSD
|913
|TSLA.us
|-362
|USDCAD
|-150
|ETHUSD
|-302
|AAPL.ext
|-687
|NVDA.us
|672
|NZDJPY
|-83
|EURGBP
|286
|AUDUSD
|-28
|NZDUSD
|-127
|US30
|-145
|EURUSD
|-27
|EURJPY
|338
|GBPJPY
|-29
|EURAUD
|-131
|CADJPY
|47
|AUDCAD
|-175
|NVDA.ext
|-440
|GBPCAD
|37
|USDCHF
|143
|AUDJPY
|-82
|PLTR.ext
|-350
|MSFT.ext
|41
|GBPCHF
|-4
|GBPAUD
|-140
|META.ext
|-5
|FRA40
|10
|AMZN.ext
|-100
|NZDCHF
|-8
|USOilSpot
|-12
|EURCAD
|-11
|AMD.ext
|-16
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|-23K
|TSLA.ext
|884
|USDJPY
|2.7K
|BTCUSD
|1.3M
|GBPUSD
|1.5K
|SPX500
|-3.2K
|XAUUSD
|9K
|TSLA.us
|978
|USDCAD
|2.3K
|ETHUSD
|18K
|AAPL.ext
|-756
|NVDA.us
|1.6K
|NZDJPY
|-738
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|-649
|NZDUSD
|-238
|US30
|-7K
|EURUSD
|-257
|EURJPY
|-1.4K
|GBPJPY
|-574
|EURAUD
|-2.9K
|CADJPY
|1.4K
|AUDCAD
|-1.3K
|NVDA.ext
|-706
|GBPCAD
|-1.3K
|USDCHF
|1.1K
|AUDJPY
|-954
|PLTR.ext
|-752
|MSFT.ext
|614
|GBPCHF
|-35
|GBPAUD
|-552
|META.ext
|91
|FRA40
|9.4K
|AMZN.ext
|-115
|NZDCHF
|-110
|USOilSpot
|-1.2K
|EURCAD
|-296
|AMD.ext
|-180
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +544.98 USD
En kötü işlem: -522 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +888.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 20
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
TradersWay-Live
|0.07 × 14
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.08 × 39
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
TitanFX-05
|0.18 × 11
|
FxPro.com-Real02
|0.19 × 190
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
FxPro.com-Real01
|0.89 × 61
|
Alpari-Standard1
|1.07 × 44
|
ForexTime-ECN
|1.11 × 121
|
JFD-Live02
|1.31 × 16
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
InstaForex-HongKong.com
|2.18 × 17
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
ATCBrokers-US Live
|2.29 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
ICMarkets-Live02
|2.43 × 275
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
JFD-Live01
|2.61 × 99
|
ICMarkets-Live04
|2.88 × 120
|
Tickmill-Live
|5.03 × 115
Swing trading on forex & Day trading on stock / indices
need account at least with 1000 $
keep same proportion that my trade or lesss if you have small account
maximum risk by trade is between 1 to 2% max
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
51
13%
443
37%
62%
0.88
-4.31
USD
USD
15%
1:100