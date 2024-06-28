- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100
|55
|TSLA.ext
|37
|USDJPY
|36
|BTCUSD
|34
|GBPUSD
|31
|SPX500
|30
|XAUUSD
|22
|TSLA.us
|19
|USDCAD
|18
|ETHUSD
|18
|AAPL.ext
|18
|NVDA.us
|13
|NZDJPY
|9
|EURGBP
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|US30
|7
|EURUSD
|6
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURAUD
|6
|CADJPY
|6
|AUDCAD
|5
|NVDA.ext
|5
|GBPCAD
|5
|USDCHF
|4
|AUDJPY
|4
|PLTR.ext
|4
|MSFT.ext
|3
|GBPCHF
|2
|GBPAUD
|2
|META.ext
|2
|FRA40
|1
|AMZN.ext
|1
|NZDCHF
|1
|USOilSpot
|1
|EURCAD
|1
|AMD.ext
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NAS100
|-836
|TSLA.ext
|-934
|USDJPY
|312
|BTCUSD
|243
|GBPUSD
|436
|SPX500
|316
|XAUUSD
|744
|TSLA.us
|-362
|USDCAD
|-150
|ETHUSD
|-302
|AAPL.ext
|-687
|NVDA.us
|672
|NZDJPY
|-83
|EURGBP
|286
|AUDUSD
|-28
|NZDUSD
|-127
|US30
|-145
|EURUSD
|-27
|EURJPY
|338
|GBPJPY
|-29
|EURAUD
|-131
|CADJPY
|47
|AUDCAD
|-175
|NVDA.ext
|-440
|GBPCAD
|37
|USDCHF
|143
|AUDJPY
|-82
|PLTR.ext
|-350
|MSFT.ext
|41
|GBPCHF
|-4
|GBPAUD
|-140
|META.ext
|-5
|FRA40
|10
|AMZN.ext
|-100
|NZDCHF
|-8
|USOilSpot
|-12
|EURCAD
|-11
|AMD.ext
|-16
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NAS100
|-23K
|TSLA.ext
|884
|USDJPY
|2.7K
|BTCUSD
|1.3M
|GBPUSD
|1.5K
|SPX500
|-297
|XAUUSD
|8.4K
|TSLA.us
|978
|USDCAD
|2.3K
|ETHUSD
|18K
|AAPL.ext
|-756
|NVDA.us
|1.6K
|NZDJPY
|-738
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|-649
|NZDUSD
|-238
|US30
|-7K
|EURUSD
|-257
|EURJPY
|-1.4K
|GBPJPY
|-574
|EURAUD
|-2.9K
|CADJPY
|1.4K
|AUDCAD
|-1.3K
|NVDA.ext
|-706
|GBPCAD
|-1.3K
|USDCHF
|1.1K
|AUDJPY
|-954
|PLTR.ext
|-752
|MSFT.ext
|614
|GBPCHF
|-35
|GBPAUD
|-552
|META.ext
|91
|FRA40
|9.4K
|AMZN.ext
|-115
|NZDCHF
|-110
|USOilSpot
|-1.2K
|EURCAD
|-296
|AMD.ext
|-180
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 20
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
TradersWay-Live
|0.07 × 14
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.08 × 39
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
TitanFX-05
|0.18 × 11
|
FxPro.com-Real02
|0.19 × 190
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
FxPro.com-Real01
|0.89 × 61
|
Alpari-Standard1
|1.07 × 44
|
ForexTime-ECN
|1.11 × 121
|
JFD-Live02
|1.31 × 16
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
InstaForex-HongKong.com
|2.18 × 17
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
ATCBrokers-US Live
|2.29 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
ICMarkets-Live02
|2.43 × 275
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
JFD-Live01
|2.61 × 99
|
ICMarkets-Live04
|2.88 × 120
|
Tickmill-Live
|5.03 × 115
I use two methods one manual based on FIBONACCI ratio and Elliot waves AND another one with algotrading based on AI scalp and swing bot
Artificial Intelligence scalping and swing bot made by human strategy on stocks, FOREX, crypto ( Gold, BTC, ETH, TSLA etc).
backtest on 5 to 10 years, model is solid and in perpetual improvment
leverage I use 1:20 on gold // 1:30 forex // 1:5 stocks // 1:2 crypto
SL and TP
AI orders and watch every day by myself
I trade with my money so I invest yours like mine
looking for regular profit and Compound Interest
minimum balance 1000$ maximumRISK 1% to 2% of account with good RR
broker FXCM you can use same for limited slippage
USD
USD
USD