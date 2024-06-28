SignauxSections
Boris Begue

Swing trade Forex and Day trade stocks

Boris Begue
0 avis
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -9%
FXCM-USDReal02
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
441
Bénéfice trades:
166 (37.64%)
Perte trades:
275 (62.36%)
Meilleure transaction:
544.98 USD
Pire transaction:
-344.80 USD
Bénéfice brut:
15 257.16 USD (4 921 704 pips)
Perte brute:
-16 814.70 USD (3 591 717 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (888.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 121.81 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
61.55%
Charge de dépôt maximale:
99.04%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.53
Longs trades:
240 (54.42%)
Courts trades:
201 (45.58%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-3.53 USD
Bénéfice moyen:
91.91 USD
Perte moyenne:
-61.14 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-227.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 324.57 USD (13)
Croissance mensuelle:
-5.16%
Prévision annuelle:
-62.56%
Algo trading:
13%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 377.98 USD
Maximal:
2 918.41 USD (20.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.45% (2 891.59 USD)
Par fonds propres:
3.39% (177.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 55
TSLA.ext 37
USDJPY 36
BTCUSD 34
GBPUSD 31
SPX500 30
XAUUSD 22
TSLA.us 19
USDCAD 18
ETHUSD 18
AAPL.ext 18
NVDA.us 13
NZDJPY 9
EURGBP 8
AUDUSD 7
NZDUSD 7
US30 7
EURUSD 6
EURJPY 6
GBPJPY 6
EURAUD 6
CADJPY 6
AUDCAD 5
NVDA.ext 5
GBPCAD 5
USDCHF 4
AUDJPY 4
PLTR.ext 4
MSFT.ext 3
GBPCHF 2
GBPAUD 2
META.ext 2
FRA40 1
AMZN.ext 1
NZDCHF 1
USOilSpot 1
EURCAD 1
AMD.ext 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -836
TSLA.ext -934
USDJPY 312
BTCUSD 243
GBPUSD 436
SPX500 316
XAUUSD 744
TSLA.us -362
USDCAD -150
ETHUSD -302
AAPL.ext -687
NVDA.us 672
NZDJPY -83
EURGBP 286
AUDUSD -28
NZDUSD -127
US30 -145
EURUSD -27
EURJPY 338
GBPJPY -29
EURAUD -131
CADJPY 47
AUDCAD -175
NVDA.ext -440
GBPCAD 37
USDCHF 143
AUDJPY -82
PLTR.ext -350
MSFT.ext 41
GBPCHF -4
GBPAUD -140
META.ext -5
FRA40 10
AMZN.ext -100
NZDCHF -8
USOilSpot -12
EURCAD -11
AMD.ext -16
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 -23K
TSLA.ext 884
USDJPY 2.7K
BTCUSD 1.3M
GBPUSD 1.5K
SPX500 -297
XAUUSD 8.4K
TSLA.us 978
USDCAD 2.3K
ETHUSD 18K
AAPL.ext -756
NVDA.us 1.6K
NZDJPY -738
EURGBP 1.1K
AUDUSD -649
NZDUSD -238
US30 -7K
EURUSD -257
EURJPY -1.4K
GBPJPY -574
EURAUD -2.9K
CADJPY 1.4K
AUDCAD -1.3K
NVDA.ext -706
GBPCAD -1.3K
USDCHF 1.1K
AUDJPY -954
PLTR.ext -752
MSFT.ext 614
GBPCHF -35
GBPAUD -552
META.ext 91
FRA40 9.4K
AMZN.ext -115
NZDCHF -110
USOilSpot -1.2K
EURCAD -296
AMD.ext -180
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 20
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
TradersWay-Live
0.07 × 14
HFMarketsEurope-Live Server2
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
TitanFX-05
0.18 × 11
FxPro.com-Real02
0.19 × 190
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
FxPro.com-Real01
0.89 × 61
Alpari-Standard1
1.07 × 44
ForexTime-ECN
1.11 × 121
JFD-Live02
1.31 × 16
Tallinex-Live
2.00 × 2
InstaForex-HongKong.com
2.18 × 17
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
ATCBrokers-US Live
2.29 × 24
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
ICMarkets-Live02
2.43 × 275
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
JFD-Live01
2.61 × 99
ICMarkets-Live04
2.88 × 120
Tickmill-Live
5.03 × 115
16 plus...
I use two methods one manual  based on FIBONACCI ratio and Elliot waves AND another one with algotrading based on AI scalp and swing bot

Artificial Intelligence scalping and swing bot made by human strategy on stocks, FOREX, crypto ( Gold, BTC, ETH, TSLA etc).

backtest on 5 to 10 years, model is solid and in perpetual improvment

leverage I use 1:20 on gold // 1:30 forex // 1:5 stocks // 1:2 crypto

SL and TP

AI orders and watch every day by myself

I trade with my money so I invest yours like mine

looking for regular profit and Compound Interest

minimum balance 1000$ maximumRISK 1% to 2% of account with good RR

broker FXCM you can use same for limited slippage























































