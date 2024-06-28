- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
62 (34.83%)
Убыточных трейдов:
116 (65.17%)
Лучший трейд:
188.00 USD
Худший трейд:
-184.35 USD
Общая прибыль:
2 207.07 USD (59 702 pips)
Общий убыток:
-3 155.48 USD (308 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (376.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.22 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
67.59%
Макс. загрузка депозита:
99.04%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
97 (54.49%)
Коротких трейдов:
81 (45.51%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-5.33 USD
Средняя прибыль:
35.60 USD
Средний убыток:
-27.20 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-865.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-865.20 USD (15)
Прирост в месяц:
-0.13%
Годовой прогноз:
-1.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
984.95 USD
Максимальная:
1 213.56 USD (6.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.74% (1 213.56 USD)
По эквити:
3.39% (177.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|EURJPY
|15
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|11
|EURGBP
|9
|GBPJPY
|9
|USDCAD
|9
|EURCAD
|6
|SPX500
|6
|PLTR.ext
|6
|AUDUSD
|6
|TSLA.ext
|5
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|4
|USDCHF
|4
|NZDUSD
|3
|NAS100
|3
|CADJPY
|3
|EURAUD
|3
|US30
|2
|XAUUSD
|2
|AMD.ext
|2
|USDOLLAR
|2
|BTCUSD
|2
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USOilSpot
|1
|NVDA.ext
|1
|AAPL.ext
|1
|EURCHF
|1
|NZDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-144
|EURJPY
|-104
|USDJPY
|-155
|GBPUSD
|-15
|EURGBP
|-178
|GBPJPY
|266
|USDCAD
|-126
|EURCAD
|-107
|SPX500
|-3
|PLTR.ext
|-75
|AUDUSD
|43
|TSLA.ext
|134
|GBPCAD
|-31
|GBPAUD
|-64
|USDCHF
|-57
|NZDUSD
|67
|NAS100
|-72
|CADJPY
|-65
|EURAUD
|-19
|US30
|-69
|XAUUSD
|-146
|AMD.ext
|-234
|USDOLLAR
|182
|BTCUSD
|-54
|NZDJPY
|-48
|AUDJPY
|-6
|USOilSpot
|165
|NVDA.ext
|-50
|AAPL.ext
|13
|EURCHF
|9
|NZDCHF
|-9
|GBPNZD
|-8
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-2.7K
|EURJPY
|-947
|USDJPY
|-255
|GBPUSD
|1.3K
|EURGBP
|-42
|GBPJPY
|5.3K
|USDCAD
|-948
|EURCAD
|-4.1K
|SPX500
|-6.1K
|PLTR.ext
|-1.1K
|AUDUSD
|95
|TSLA.ext
|2.7K
|GBPCAD
|-721
|GBPAUD
|-2.3K
|USDCHF
|-290
|NZDUSD
|3K
|NAS100
|-31K
|CADJPY
|-1.1K
|EURAUD
|-619
|US30
|-41K
|XAUUSD
|-11K
|AMD.ext
|-6.9K
|USDOLLAR
|88
|BTCUSD
|-166K
|NZDJPY
|-524
|AUDJPY
|-58
|USOilSpot
|17K
|NVDA.ext
|-646
|AAPL.ext
|113
|EURCHF
|75
|NZDCHF
|-106
|GBPNZD
|-355
|AUDCAD
|282
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +188.00 USD
Худший трейд: -184 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +376.22 USD
Макс. убыток в серии: -865.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 20
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server
|0.07 × 46
|
TradersWay-Live
|0.07 × 14
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.08 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
TitanFX-05
|0.18 × 11
|
FxPro.com-Real02
|0.19 × 187
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
FxPro.com-Real01
|0.92 × 59
|
ForexTime-ECN
|1.11 × 121
|
Alpari-Standard1
|1.12 × 42
|
JFD-Live02
|1.31 × 16
|
Tallinex-Live
|2.00 × 2
|
InstaForex-HongKong.com
|2.18 × 17
|
RoboForex-ProCent
|2.25 × 4
|
ATCBrokers-US Live
|2.29 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
ICMarkets-Live02
|2.43 × 275
|
Forex.comUK-Live 112
|2.50 × 2
|
JFD-Live01
|2.61 × 99
|
ICMarkets-Live04
|2.88 × 120
|
Tickmill-Live
|5.03 × 115
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Trading based on Elliot wave theory and Fibonacci ratio
win rate: 75%
Risk reward : 1/1 to 1/2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
36
0%
178
34%
68%
0.69
-5.33
USD
USD
12%
1:100