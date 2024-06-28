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Boris Begue

Elliot wave and Fibonacci

Boris Begue
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ichimoku system complete with elliot wave and fibo retracement
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Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
62 (34.83%)
Убыточных трейдов:
116 (65.17%)
Лучший трейд:
188.00 USD
Худший трейд:
-184.35 USD
Общая прибыль:
2 207.07 USD (59 702 pips)
Общий убыток:
-3 155.48 USD (308 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (376.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.22 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
67.59%
Макс. загрузка депозита:
99.04%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
97 (54.49%)
Коротких трейдов:
81 (45.51%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-5.33 USD
Средняя прибыль:
35.60 USD
Средний убыток:
-27.20 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-865.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-865.20 USD (15)
Прирост в месяц:
-0.13%
Годовой прогноз:
-1.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
984.95 USD
Максимальная:
1 213.56 USD (6.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.74% (1 213.56 USD)
По эквити:
3.39% (177.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 38
EURJPY 15
USDJPY 15
GBPUSD 11
EURGBP 9
GBPJPY 9
USDCAD 9
EURCAD 6
SPX500 6
PLTR.ext 6
AUDUSD 6
TSLA.ext 5
GBPCAD 4
GBPAUD 4
USDCHF 4
NZDUSD 3
NAS100 3
CADJPY 3
EURAUD 3
US30 2
XAUUSD 2
AMD.ext 2
USDOLLAR 2
BTCUSD 2
NZDJPY 1
AUDJPY 1
USOilSpot 1
NVDA.ext 1
AAPL.ext 1
EURCHF 1
NZDCHF 1
GBPNZD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -144
EURJPY -104
USDJPY -155
GBPUSD -15
EURGBP -178
GBPJPY 266
USDCAD -126
EURCAD -107
SPX500 -3
PLTR.ext -75
AUDUSD 43
TSLA.ext 134
GBPCAD -31
GBPAUD -64
USDCHF -57
NZDUSD 67
NAS100 -72
CADJPY -65
EURAUD -19
US30 -69
XAUUSD -146
AMD.ext -234
USDOLLAR 182
BTCUSD -54
NZDJPY -48
AUDJPY -6
USOilSpot 165
NVDA.ext -50
AAPL.ext 13
EURCHF 9
NZDCHF -9
GBPNZD -8
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -2.7K
EURJPY -947
USDJPY -255
GBPUSD 1.3K
EURGBP -42
GBPJPY 5.3K
USDCAD -948
EURCAD -4.1K
SPX500 -6.1K
PLTR.ext -1.1K
AUDUSD 95
TSLA.ext 2.7K
GBPCAD -721
GBPAUD -2.3K
USDCHF -290
NZDUSD 3K
NAS100 -31K
CADJPY -1.1K
EURAUD -619
US30 -41K
XAUUSD -11K
AMD.ext -6.9K
USDOLLAR 88
BTCUSD -166K
NZDJPY -524
AUDJPY -58
USOilSpot 17K
NVDA.ext -646
AAPL.ext 113
EURCHF 75
NZDCHF -106
GBPNZD -355
AUDCAD 282
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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Лучший трейд: +188.00 USD
Худший трейд: -184 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +376.22 USD
Макс. убыток в серии: -865.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-02Live
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ICMarkets-Live15
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ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
TradersWay-Live
0.07 × 14
HFMarketsEurope-Live Server2
0.08 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
TitanFX-05
0.18 × 11
FxPro.com-Real02
0.19 × 187
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
FxPro.com-Real01
0.92 × 59
ForexTime-ECN
1.11 × 121
Alpari-Standard1
1.12 × 42
JFD-Live02
1.31 × 16
Tallinex-Live
2.00 × 2
InstaForex-HongKong.com
2.18 × 17
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
ATCBrokers-US Live
2.29 × 24
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
ICMarkets-Live02
2.43 × 275
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
JFD-Live01
2.61 × 99
ICMarkets-Live04
2.88 × 120
Tickmill-Live
5.03 × 115
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Trading based on Elliot wave theory and Fibonacci ratio

win rate: 75%

Risk reward : 1/1 to 1/2

Нет отзывов
2026.07.01 12:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.30 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 14:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.15 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.28 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.26 19:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.16 11:51
No swaps are charged
2026.04.16 11:51
No swaps are charged
2026.04.15 02:22
No swaps are charged on the signal account
2026.04.10 14:40
No swaps are charged
2026.04.10 14:40
No swaps are charged
2026.03.03 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.24 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.24 11:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.10 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.06 10:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.01 22:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.30 02:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.27 21:42
Share of days for 80% of growth is too low
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34%
68%
0.69
-5.33
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