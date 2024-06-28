SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Swing trade Forex and Day trade stocks
Boris Begue

Swing trade Forex and Day trade stocks

Boris Begue
0 recensioni
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -10%
FXCM-USDReal02
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
443
Profit Trade:
167 (37.69%)
Loss Trade:
276 (62.30%)
Best Trade:
544.98 USD
Worst Trade:
-521.82 USD
Profitto lordo:
15 425.65 USD (4 922 284 pips)
Perdita lorda:
-17 336.52 USD (3 594 615 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (888.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 121.81 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
61.55%
Massimo carico di deposito:
99.04%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
242 (54.63%)
Short Trade:
201 (45.37%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-4.31 USD
Profitto medio:
92.37 USD
Perdita media:
-62.81 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-227.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 324.57 USD (13)
Crescita mensile:
-6.75%
Previsione annuale:
-81.66%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 377.98 USD
Massimale:
2 918.41 USD (20.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.45% (2 891.59 USD)
Per equità:
3.39% (177.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 55
TSLA.ext 37
USDJPY 36
BTCUSD 34
GBPUSD 31
SPX500 31
XAUUSD 23
TSLA.us 19
USDCAD 18
ETHUSD 18
AAPL.ext 18
NVDA.us 13
NZDJPY 9
EURGBP 8
AUDUSD 7
NZDUSD 7
US30 7
EURUSD 6
EURJPY 6
GBPJPY 6
EURAUD 6
CADJPY 6
AUDCAD 5
NVDA.ext 5
GBPCAD 5
USDCHF 4
AUDJPY 4
PLTR.ext 4
MSFT.ext 3
GBPCHF 2
GBPAUD 2
META.ext 2
FRA40 1
AMZN.ext 1
NZDCHF 1
USOilSpot 1
EURCAD 1
AMD.ext 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -836
TSLA.ext -934
USDJPY 312
BTCUSD 243
GBPUSD 436
SPX500 -206
XAUUSD 913
TSLA.us -362
USDCAD -150
ETHUSD -302
AAPL.ext -687
NVDA.us 672
NZDJPY -83
EURGBP 286
AUDUSD -28
NZDUSD -127
US30 -145
EURUSD -27
EURJPY 338
GBPJPY -29
EURAUD -131
CADJPY 47
AUDCAD -175
NVDA.ext -440
GBPCAD 37
USDCHF 143
AUDJPY -82
PLTR.ext -350
MSFT.ext 41
GBPCHF -4
GBPAUD -140
META.ext -5
FRA40 10
AMZN.ext -100
NZDCHF -8
USOilSpot -12
EURCAD -11
AMD.ext -16
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -23K
TSLA.ext 884
USDJPY 2.7K
BTCUSD 1.3M
GBPUSD 1.5K
SPX500 -3.2K
XAUUSD 9K
TSLA.us 978
USDCAD 2.3K
ETHUSD 18K
AAPL.ext -756
NVDA.us 1.6K
NZDJPY -738
EURGBP 1.1K
AUDUSD -649
NZDUSD -238
US30 -7K
EURUSD -257
EURJPY -1.4K
GBPJPY -574
EURAUD -2.9K
CADJPY 1.4K
AUDCAD -1.3K
NVDA.ext -706
GBPCAD -1.3K
USDCHF 1.1K
AUDJPY -954
PLTR.ext -752
MSFT.ext 614
GBPCHF -35
GBPAUD -552
META.ext 91
FRA40 9.4K
AMZN.ext -115
NZDCHF -110
USOilSpot -1.2K
EURCAD -296
AMD.ext -180
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +544.98 USD
Worst Trade: -522 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +888.09 USD
Massima perdita consecutiva: -227.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 20
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server
0.07 × 46
TradersWay-Live
0.07 × 14
HFMarketsEurope-Live Server2
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
TitanFX-05
0.18 × 11
FxPro.com-Real02
0.19 × 190
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
FxPro.com-Real01
0.89 × 61
Alpari-Standard1
1.07 × 44
ForexTime-ECN
1.11 × 121
JFD-Live02
1.31 × 16
Tallinex-Live
2.00 × 2
InstaForex-HongKong.com
2.18 × 17
RoboForex-ProCent
2.25 × 4
ATCBrokers-US Live
2.29 × 24
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
ICMarkets-Live02
2.43 × 275
Forex.comUK-Live 112
2.50 × 2
JFD-Live01
2.61 × 99
ICMarkets-Live04
2.88 × 120
Tickmill-Live
5.03 × 115
16 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Swing trading on forex & Day trading on stock / indices

need account at least with 1000 $

keep same  proportion that my trade or lesss if you have small account

maximum risk by trade is between 1 to 2% max


Non ci sono recensioni
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.21 20:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.14 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 17:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.17 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.25 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 08:21
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Swing trade Forex and Day trade stocks
30USD al mese
-10%
0
0
USD
20K
USD
51
13%
443
37%
62%
0.88
-4.31
USD
15%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.