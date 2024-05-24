- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
163 (68.20%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (31.80%)
En iyi işlem:
31.24 USD
En kötü işlem:
-76.30 USD
Brüt kâr:
1 104.74 USD (70 152 pips)
Brüt zarar:
-720.19 USD (50 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (109.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.98 USD (11)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
73.84%
Maks. mevduat yükü:
44.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.63
Alış işlemleri:
148 (61.92%)
Satış işlemleri:
91 (38.08%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
6.78 USD
Ortalama zarar:
-9.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-84.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.78 USD (2)
Aylık büyüme:
6.53%
Yıllık tahmin:
79.32%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
104.13 USD
Maksimum:
146.01 USD (59.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.89% (146.01 USD)
Varlığa göre:
67.54% (87.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|101
|AUDCAD
|72
|GBPUSD
|65
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|340
|AUDCAD
|143
|GBPUSD
|-99
|BTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|AUDCAD
|11K
|GBPUSD
|-9.3K
|BTCUSD
|-112
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.24 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +109.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 2
|
Exness-Real18
|0.62 × 504
|
Exness-Real17
|0.71 × 167
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
Tickmill-Live09
|1.17 × 6
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.33 × 60
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
|
Exness-Real16
|5.30 × 37
new testing EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
198%
0
0
USD
USD
484
USD
USD
70
95%
239
68%
74%
1.53
1.61
USD
USD
68%
1:500