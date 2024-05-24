SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Master Shifu 2
Deddy Suhendra

EA Master Shifu 2

Deddy Suhendra
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 198%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
163 (68.20%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (31.80%)
En iyi işlem:
31.24 USD
En kötü işlem:
-76.30 USD
Brüt kâr:
1 104.74 USD (70 152 pips)
Brüt zarar:
-720.19 USD (50 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (109.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.98 USD (11)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
73.84%
Maks. mevduat yükü:
44.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.63
Alış işlemleri:
148 (61.92%)
Satış işlemleri:
91 (38.08%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
6.78 USD
Ortalama zarar:
-9.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-84.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.78 USD (2)
Aylık büyüme:
6.53%
Yıllık tahmin:
79.32%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
104.13 USD
Maksimum:
146.01 USD (59.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.89% (146.01 USD)
Varlığa göre:
67.54% (87.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 101
AUDCAD 72
GBPUSD 65
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 340
AUDCAD 143
GBPUSD -99
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
AUDCAD 11K
GBPUSD -9.3K
BTCUSD -112
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.24 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +109.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 5
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live10
0.50 × 2
Exness-Real18
0.62 × 504
Exness-Real17
0.71 × 167
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Pepperstone-Edge12
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
Tickmill-Live09
1.17 × 6
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 1
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.33 × 60
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
Exness-Real16
5.30 × 37
2 daha fazla...
new testing EA
İnceleme yok
2025.05.07 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 11:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Master Shifu 2
Ayda 30 USD
198%
0
0
USD
484
USD
70
95%
239
68%
74%
1.53
1.61
USD
68%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.