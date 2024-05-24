SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA Master Shifu 2
Deddy Suhendra

EA Master Shifu 2

Deddy Suhendra
0 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 198%
Exness-Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
239
Bénéfice trades:
163 (68.20%)
Perte trades:
76 (31.80%)
Meilleure transaction:
31.24 USD
Pire transaction:
-76.30 USD
Bénéfice brut:
1 104.74 USD (70 152 pips)
Perte brute:
-720.19 USD (50 684 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (109.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
109.98 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
73.84%
Charge de dépôt maximale:
44.50%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.63
Longs trades:
148 (61.92%)
Courts trades:
91 (38.08%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
1.61 USD
Bénéfice moyen:
6.78 USD
Perte moyenne:
-9.48 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-84.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-129.78 USD (2)
Croissance mensuelle:
10.58%
Prévision annuelle:
128.32%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
104.13 USD
Maximal:
146.01 USD (59.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.89% (146.01 USD)
Par fonds propres:
67.54% (87.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 101
AUDCAD 72
GBPUSD 65
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 340
AUDCAD 143
GBPUSD -99
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 18K
AUDCAD 11K
GBPUSD -9.3K
BTCUSD -112
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.24 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +109.98 USD
Perte consécutive maximale: -84.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 5
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live10
0.50 × 2
Exness-Real18
0.62 × 504
Exness-Real17
0.71 × 167
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Pepperstone-Edge12
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
Tickmill-Live09
1.17 × 6
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 1
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.33 × 60
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
Exness-Real16
5.30 × 37
2 plus...
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA Master Shifu 2
30 USD par mois
198%
0
0
USD
484
USD
70
95%
239
68%
74%
1.53
1.61
USD
68%
1:500
