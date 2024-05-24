- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
163 (68.20%)
Loss Trade:
76 (31.80%)
Best Trade:
31.24 USD
Worst Trade:
-76.30 USD
Profitto lordo:
1 104.74 USD (70 152 pips)
Perdita lorda:
-720.19 USD (50 684 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (109.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.98 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
73.84%
Massimo carico di deposito:
44.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
148 (61.92%)
Short Trade:
91 (38.08%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
6.78 USD
Perdita media:
-9.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-84.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.78 USD (2)
Crescita mensile:
6.54%
Previsione annuale:
79.32%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
104.13 USD
Massimale:
146.01 USD (59.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.89% (146.01 USD)
Per equità:
67.54% (87.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|101
|AUDCAD
|72
|GBPUSD
|65
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|340
|AUDCAD
|143
|GBPUSD
|-99
|BTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|AUDCAD
|11K
|GBPUSD
|-9.3K
|BTCUSD
|-112
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.24 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +109.98 USD
Massima perdita consecutiva: -84.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 2
|
Exness-Real18
|0.62 × 504
|
Exness-Real17
|0.71 × 167
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
Tickmill-Live09
|1.17 × 6
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.33 × 60
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
|
Exness-Real16
|5.30 × 37
new testing EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
198%
0
0
USD
USD
484
USD
USD
70
95%
239
68%
74%
1.53
1.61
USD
USD
68%
1:500