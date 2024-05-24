SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Master Shifu 2
Deddy Suhendra

EA Master Shifu 2

Deddy Suhendra
0 recensioni
Affidabilità
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 198%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
163 (68.20%)
Loss Trade:
76 (31.80%)
Best Trade:
31.24 USD
Worst Trade:
-76.30 USD
Profitto lordo:
1 104.74 USD (70 152 pips)
Perdita lorda:
-720.19 USD (50 684 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (109.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.98 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
73.84%
Massimo carico di deposito:
44.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
148 (61.92%)
Short Trade:
91 (38.08%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
6.78 USD
Perdita media:
-9.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-84.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.78 USD (2)
Crescita mensile:
6.54%
Previsione annuale:
79.32%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
104.13 USD
Massimale:
146.01 USD (59.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.89% (146.01 USD)
Per equità:
67.54% (87.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 101
AUDCAD 72
GBPUSD 65
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 340
AUDCAD 143
GBPUSD -99
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
AUDCAD 11K
GBPUSD -9.3K
BTCUSD -112
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.24 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +109.98 USD
Massima perdita consecutiva: -84.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 5
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live10
0.50 × 2
Exness-Real18
0.62 × 504
Exness-Real17
0.71 × 167
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Pepperstone-Edge12
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
Tickmill-Live09
1.17 × 6
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 1
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.33 × 60
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
Exness-Real16
5.30 × 37
2 più
new testing EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Master Shifu 2
30USD al mese
198%
0
0
USD
484
USD
70
95%
239
68%
74%
1.53
1.61
USD
68%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.