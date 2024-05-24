- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
188 (68.36%)
Убыточных трейдов:
87 (31.64%)
Лучший трейд:
31.24 USD
Худший трейд:
-76.30 USD
Общая прибыль:
1 270.72 USD (78 717 pips)
Общий убыток:
-779.42 USD (54 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (109.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
109.98 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
73.84%
Макс. загрузка депозита:
44.50%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
174 (63.27%)
Коротких трейдов:
101 (36.73%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
1.79 USD
Средняя прибыль:
6.76 USD
Средний убыток:
-8.96 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-84.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.78 USD (2)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.27%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
104.13 USD
Максимальная:
146.01 USD (59.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.89% (146.01 USD)
По эквити:
67.54% (87.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|114
|AUDCAD
|87
|GBPUSD
|73
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|415
|AUDCAD
|190
|GBPUSD
|-113
|BTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|21K
|AUDCAD
|14K
|GBPUSD
|-11K
|BTCUSD
|-112
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.24 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +109.98 USD
Макс. убыток в серии: -84.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 2
|
Exness-Real18
|0.62 × 504
|
Exness-Real17
|0.71 × 167
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
Tickmill-Live09
|1.17 × 6
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.33 × 60
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
|
Exness-Real16
|5.30 × 37
еще 2...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
new testing EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
247%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
83
96%
275
68%
74%
1.63
1.79
USD
USD
68%
1:500