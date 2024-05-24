СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Master Shifu 2
Deddy Suhendra

EA Master Shifu 2

Deddy Suhendra
0 отзывов
Надежность
83 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 247%
Exness-Real18
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
188 (68.36%)
Убыточных трейдов:
87 (31.64%)
Лучший трейд:
31.24 USD
Худший трейд:
-76.30 USD
Общая прибыль:
1 270.72 USD (78 717 pips)
Общий убыток:
-779.42 USD (54 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (109.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
109.98 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
73.84%
Макс. загрузка депозита:
44.50%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
174 (63.27%)
Коротких трейдов:
101 (36.73%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
1.79 USD
Средняя прибыль:
6.76 USD
Средний убыток:
-8.96 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-84.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.78 USD (2)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.27%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
104.13 USD
Максимальная:
146.01 USD (59.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.89% (146.01 USD)
По эквити:
67.54% (87.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 114
AUDCAD 87
GBPUSD 73
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 415
AUDCAD 190
GBPUSD -113
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 21K
AUDCAD 14K
GBPUSD -11K
BTCUSD -112
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.24 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +109.98 USD
Макс. убыток в серии: -84.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 5
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live10
0.50 × 2
Exness-Real18
0.62 × 504
Exness-Real17
0.71 × 167
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Pepperstone-Edge12
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
Tickmill-Live09
1.17 × 6
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 1
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.33 × 60
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
Exness-Real16
5.30 × 37
еще 2...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
new testing EA
Нет отзывов
2025.12.24 12:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.11 03:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.18 03:05
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.01 05:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Master Shifu 2
30 USD в месяц
247%
0
0
USD
1.2K
USD
83
96%
275
68%
74%
1.63
1.79
USD
68%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.