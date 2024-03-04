- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 199
Kârla kapanan işlemler:
5 788 (70.59%)
Zararla kapanan işlemler:
2 411 (29.41%)
En iyi işlem:
1 378.05 USD
En kötü işlem:
-1 917.61 USD
Brüt kâr:
108 091.44 USD (874 947 pips)
Brüt zarar:
-81 651.65 USD (760 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (167.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 378.05 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.83%
Maks. mevduat yükü:
73.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
4 187 (51.07%)
Satış işlemleri:
4 012 (48.93%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.22 USD
Ortalama kâr:
18.68 USD
Ortalama zarar:
-33.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8 600.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 600.42 USD (7)
Aylık büyüme:
3.46%
Yıllık tahmin:
43.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85.65 USD
Maksimum:
16 319.67 USD (56.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.62% (16 319.67 USD)
Varlığa göre:
83.85% (8 770.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2176
|NZDSGD
|1406
|NZDCAD
|1288
|AUDNZD
|1200
|NZDCAD.p
|812
|AUDNZD.p
|711
|NZDSGD.p
|202
|AUDCAD.p
|119
|CADCHF.p
|109
|AUDUSD.p
|83
|EURGBP.p
|76
|EURUSD.p
|12
|XAUUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|9.1K
|NZDSGD
|6.4K
|NZDCAD
|10K
|AUDNZD
|-4.9K
|NZDCAD.p
|2.3K
|AUDNZD.p
|1.7K
|NZDSGD.p
|669
|AUDCAD.p
|445
|CADCHF.p
|177
|AUDUSD.p
|248
|EURGBP.p
|100
|EURUSD.p
|13
|XAUUSD
|-5
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|51K
|NZDSGD
|-1.6K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|13K
|NZDCAD.p
|11K
|AUDNZD.p
|-4.9K
|NZDSGD.p
|3.4K
|AUDCAD.p
|9.6K
|CADCHF.p
|847
|AUDUSD.p
|-24
|EURGBP.p
|3.5K
|EURUSD.p
|1.4K
|XAUUSD
|-237
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 378.05 USD
En kötü işlem: -1 918 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +167.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 600.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！
1，跟单资金务必与我实时资金1:1，若资金是我资金的N倍，则可N倍跟单！
2，极端情况下有一定扛单，但会对冲掉风险，大家安心且耐心地等待！
2，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！
3，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
312%
0
0
USD
USD
51K
USD
USD
149
99%
8 199
70%
99%
1.32
3.22
USD
USD
84%
1:500