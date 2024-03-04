SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Longtime Strategy
Jian Min Cai

Longtime Strategy

Jian Min Cai
0 inceleme
Güvenilirlik
149 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 312%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 199
Kârla kapanan işlemler:
5 788 (70.59%)
Zararla kapanan işlemler:
2 411 (29.41%)
En iyi işlem:
1 378.05 USD
En kötü işlem:
-1 917.61 USD
Brüt kâr:
108 091.44 USD (874 947 pips)
Brüt zarar:
-81 651.65 USD (760 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (167.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 378.05 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.83%
Maks. mevduat yükü:
73.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
4 187 (51.07%)
Satış işlemleri:
4 012 (48.93%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.22 USD
Ortalama kâr:
18.68 USD
Ortalama zarar:
-33.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8 600.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 600.42 USD (7)
Aylık büyüme:
3.46%
Yıllık tahmin:
43.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85.65 USD
Maksimum:
16 319.67 USD (56.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.62% (16 319.67 USD)
Varlığa göre:
83.85% (8 770.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2176
NZDSGD 1406
NZDCAD 1288
AUDNZD 1200
NZDCAD.p 812
AUDNZD.p 711
NZDSGD.p 202
AUDCAD.p 119
CADCHF.p 109
AUDUSD.p 83
EURGBP.p 76
EURUSD.p 12
XAUUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 9.1K
NZDSGD 6.4K
NZDCAD 10K
AUDNZD -4.9K
NZDCAD.p 2.3K
AUDNZD.p 1.7K
NZDSGD.p 669
AUDCAD.p 445
CADCHF.p 177
AUDUSD.p 248
EURGBP.p 100
EURUSD.p 13
XAUUSD -5
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 51K
NZDSGD -1.6K
NZDCAD 29K
AUDNZD 13K
NZDCAD.p 11K
AUDNZD.p -4.9K
NZDSGD.p 3.4K
AUDCAD.p 9.6K
CADCHF.p 847
AUDUSD.p -24
EURGBP.p 3.5K
EURUSD.p 1.4K
XAUUSD -237
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 378.05 USD
En kötü işlem: -1 918 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +167.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 600.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！


1，跟单资金务必与我实时资金1:1，若资金是我资金的N倍，则可N倍跟单！

2，极端情况下有一定扛单，但会对冲掉风险，大家安心且耐心地等待！

2，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！

3，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）
İnceleme yok
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.07 21:23
No swaps are charged on the signal account
2025.04.16 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.21 00:05
No swaps are charged on the signal account
2024.08.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 84% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
A large drawdown may occur on the account again
