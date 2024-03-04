SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Longtime Strategy
Jian Min Cai

Longtime Strategy

Jian Min Cai
0 reviews
Reliability
161 weeks
0 / 0 USD
Copy for 40 USD per month
growth since 2022 209%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
8 924
Profit Trades:
6 276 (70.32%)
Loss Trades:
2 648 (29.67%)
Best trade:
1 378.05 USD
Worst trade:
-3 542.24 USD
Gross Profit:
122 577.51 USD (955 038 pips)
Gross Loss:
-109 228.45 USD (833 512 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (167.26 USD)
Maximal consecutive profit:
1 378.05 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
98.83%
Max deposit load:
73.32%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
67
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.73
Long Trades:
4 575 (51.27%)
Short Trades:
4 349 (48.73%)
Profit Factor:
1.12
Expected Payoff:
1.50 USD
Average Profit:
19.53 USD
Average Loss:
-41.25 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-8 600.42 USD)
Maximal consecutive loss:
-17 606.25 USD (6)
Monthly growth:
3.73%
Annual Forecast:
45.25%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
85.65 USD
Maximal:
18 164.27 USD (55.75%)
Relative drawdown:
By Balance:
34.67% (18 164.27 USD)
By Equity:
83.85% (8 770.28 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 2512
NZDSGD 1568
NZDCAD 1488
AUDNZD 1226
NZDCAD.p 812
AUDNZD.p 711
NZDSGD.p 202
AUDCAD.p 119
CADCHF.p 109
AUDUSD.p 83
EURGBP.p 76
EURUSD.p 12
XAUUSD 5
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 11K
NZDSGD 7.2K
NZDCAD 12K
AUDNZD -22K
NZDCAD.p 2.3K
AUDNZD.p 1.7K
NZDSGD.p 669
AUDCAD.p 445
CADCHF.p 177
AUDUSD.p 248
EURGBP.p 100
EURUSD.p 13
XAUUSD -5
NZDUSD -3
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 66K
NZDSGD -2.4K
NZDCAD 34K
AUDNZD 1.7K
NZDCAD.p 11K
AUDNZD.p -4.9K
NZDSGD.p 3.4K
AUDCAD.p 9.6K
CADCHF.p 847
AUDUSD.p -24
EURGBP.p 3.5K
EURUSD.p 1.4K
XAUUSD -237
NZDUSD -4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 378.05 USD
Worst trade: -3 542 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +167.26 USD
Maximal consecutive loss: -8 600.42 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradeMaxGlobal-Live5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！


1，跟单资金务必与我实时资金1:1，若资金是我资金的N倍，则可N倍跟单！

2，极端情况下有一定扛单，但会对冲掉风险，大家安心且耐心地等待！

2，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！

3，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）
No reviews
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 18:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.07 21:23
No swaps are charged on the signal account
2025.04.16 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.21 00:05
No swaps are charged on the signal account
2024.08.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 84% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Longtime Strategy
40 USD per month
209%
0
0
USD
34K
USD
161
99%
8 924
70%
99%
1.12
1.50
USD
84%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.