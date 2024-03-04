- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
8 924
Profit Trades:
6 276 (70.32%)
Loss Trades:
2 648 (29.67%)
Best trade:
1 378.05 USD
Worst trade:
-3 542.24 USD
Gross Profit:
122 577.51 USD (955 038 pips)
Gross Loss:
-109 228.45 USD (833 512 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (167.26 USD)
Maximal consecutive profit:
1 378.05 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
98.83%
Max deposit load:
73.32%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
67
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.73
Long Trades:
4 575 (51.27%)
Short Trades:
4 349 (48.73%)
Profit Factor:
1.12
Expected Payoff:
1.50 USD
Average Profit:
19.53 USD
Average Loss:
-41.25 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-8 600.42 USD)
Maximal consecutive loss:
-17 606.25 USD (6)
Monthly growth:
3.73%
Annual Forecast:
45.25%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
85.65 USD
Maximal:
18 164.27 USD (55.75%)
Relative drawdown:
By Balance:
34.67% (18 164.27 USD)
By Equity:
83.85% (8 770.28 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2512
|NZDSGD
|1568
|NZDCAD
|1488
|AUDNZD
|1226
|NZDCAD.p
|812
|AUDNZD.p
|711
|NZDSGD.p
|202
|AUDCAD.p
|119
|CADCHF.p
|109
|AUDUSD.p
|83
|EURGBP.p
|76
|EURUSD.p
|12
|XAUUSD
|5
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|11K
|NZDSGD
|7.2K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|-22K
|NZDCAD.p
|2.3K
|AUDNZD.p
|1.7K
|NZDSGD.p
|669
|AUDCAD.p
|445
|CADCHF.p
|177
|AUDUSD.p
|248
|EURGBP.p
|100
|EURUSD.p
|13
|XAUUSD
|-5
|NZDUSD
|-3
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|66K
|NZDSGD
|-2.4K
|NZDCAD
|34K
|AUDNZD
|1.7K
|NZDCAD.p
|11K
|AUDNZD.p
|-4.9K
|NZDSGD.p
|3.4K
|AUDCAD.p
|9.6K
|CADCHF.p
|847
|AUDUSD.p
|-24
|EURGBP.p
|3.5K
|EURUSD.p
|1.4K
|XAUUSD
|-237
|NZDUSD
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +1 378.05 USD
Worst trade: -3 542 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +167.26 USD
Maximal consecutive loss: -8 600.42 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradeMaxGlobal-Live5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！
1，跟单资金务必与我实时资金1:1，若资金是我资金的N倍，则可N倍跟单！
2，极端情况下有一定扛单，但会对冲掉风险，大家安心且耐心地等待！
2，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！
3，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）
