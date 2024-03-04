SignauxSections
Jian Min Cai

Longtime Strategy

Jian Min Cai
0 avis
Fiabilité
149 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 312%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 197
Bénéfice trades:
5 786 (70.58%)
Perte trades:
2 411 (29.41%)
Meilleure transaction:
1 378.05 USD
Pire transaction:
-1 917.61 USD
Bénéfice brut:
108 082.55 USD (874 763 pips)
Perte brute:
-81 651.65 USD (760 559 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (167.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 378.05 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.83%
Charge de dépôt maximale:
73.32%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
106
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.62
Longs trades:
4 185 (51.06%)
Courts trades:
4 012 (48.94%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
3.22 USD
Bénéfice moyen:
18.68 USD
Perte moyenne:
-33.87 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-8 600.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 600.42 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.55%
Prévision annuelle:
43.21%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
85.65 USD
Maximal:
16 319.67 USD (56.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.62% (16 319.67 USD)
Par fonds propres:
83.85% (8 770.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 2176
NZDSGD 1406
NZDCAD 1288
AUDNZD 1198
NZDCAD.p 812
AUDNZD.p 711
NZDSGD.p 202
AUDCAD.p 119
CADCHF.p 109
AUDUSD.p 83
EURGBP.p 76
EURUSD.p 12
XAUUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 9.1K
NZDSGD 6.4K
NZDCAD 10K
AUDNZD -4.9K
NZDCAD.p 2.3K
AUDNZD.p 1.7K
NZDSGD.p 669
AUDCAD.p 445
CADCHF.p 177
AUDUSD.p 248
EURGBP.p 100
EURUSD.p 13
XAUUSD -5
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 51K
NZDSGD -1.6K
NZDCAD 29K
AUDNZD 13K
NZDCAD.p 11K
AUDNZD.p -4.9K
NZDSGD.p 3.4K
AUDCAD.p 9.6K
CADCHF.p 847
AUDUSD.p -24
EURGBP.p 3.5K
EURUSD.p 1.4K
XAUUSD -237
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！


1，跟单资金务必与我实时资金1:1，若资金是我资金的N倍，则可N倍跟单！

2，极端情况下有一定扛单，但会对冲掉风险，大家安心且耐心地等待！

2，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！

3，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）
Aucun avis
