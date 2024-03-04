SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Longtime Strategy
Jian Min Cai

Longtime Strategy

Jian Min Cai
0 recensioni
Affidabilità
149 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2022 312%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 199
Profit Trade:
5 788 (70.59%)
Loss Trade:
2 411 (29.41%)
Best Trade:
1 378.05 USD
Worst Trade:
-1 917.61 USD
Profitto lordo:
108 091.44 USD (874 947 pips)
Perdita lorda:
-81 651.65 USD (760 559 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (167.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 378.05 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.83%
Massimo carico di deposito:
73.32%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
4 187 (51.07%)
Short Trade:
4 012 (48.93%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
18.68 USD
Perdita media:
-33.87 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8 600.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 600.42 USD (7)
Crescita mensile:
3.48%
Previsione annuale:
43.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.65 USD
Massimale:
16 319.67 USD (56.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.62% (16 319.67 USD)
Per equità:
83.85% (8 770.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 2176
NZDSGD 1406
NZDCAD 1288
AUDNZD 1200
NZDCAD.p 812
AUDNZD.p 711
NZDSGD.p 202
AUDCAD.p 119
CADCHF.p 109
AUDUSD.p 83
EURGBP.p 76
EURUSD.p 12
XAUUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 9.1K
NZDSGD 6.4K
NZDCAD 10K
AUDNZD -4.9K
NZDCAD.p 2.3K
AUDNZD.p 1.7K
NZDSGD.p 669
AUDCAD.p 445
CADCHF.p 177
AUDUSD.p 248
EURGBP.p 100
EURUSD.p 13
XAUUSD -5
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 51K
NZDSGD -1.6K
NZDCAD 29K
AUDNZD 13K
NZDCAD.p 11K
AUDNZD.p -4.9K
NZDSGD.p 3.4K
AUDCAD.p 9.6K
CADCHF.p 847
AUDUSD.p -24
EURGBP.p 3.5K
EURUSD.p 1.4K
XAUUSD -237
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 378.05 USD
Worst Trade: -1 918 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +167.26 USD
Massima perdita consecutiva: -8 600.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！


1，跟单资金务必与我实时资金1:1，若资金是我资金的N倍，则可N倍跟单！

2，极端情况下有一定扛单，但会对冲掉风险，大家安心且耐心地等待！

2，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！

3，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）
Non ci sono recensioni
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.07 21:23
No swaps are charged on the signal account
2025.04.16 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.21 00:05
No swaps are charged on the signal account
2024.08.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 84% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
A large drawdown may occur on the account again
