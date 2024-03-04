- Crescita
Trade:
8 199
Profit Trade:
5 788 (70.59%)
Loss Trade:
2 411 (29.41%)
Best Trade:
1 378.05 USD
Worst Trade:
-1 917.61 USD
Profitto lordo:
108 091.44 USD (874 947 pips)
Perdita lorda:
-81 651.65 USD (760 559 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (167.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 378.05 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.83%
Massimo carico di deposito:
73.32%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
4 187 (51.07%)
Short Trade:
4 012 (48.93%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
18.68 USD
Perdita media:
-33.87 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8 600.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 600.42 USD (7)
Crescita mensile:
3.48%
Previsione annuale:
43.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.65 USD
Massimale:
16 319.67 USD (56.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.62% (16 319.67 USD)
Per equità:
83.85% (8 770.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2176
|NZDSGD
|1406
|NZDCAD
|1288
|AUDNZD
|1200
|NZDCAD.p
|812
|AUDNZD.p
|711
|NZDSGD.p
|202
|AUDCAD.p
|119
|CADCHF.p
|109
|AUDUSD.p
|83
|EURGBP.p
|76
|EURUSD.p
|12
|XAUUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|9.1K
|NZDSGD
|6.4K
|NZDCAD
|10K
|AUDNZD
|-4.9K
|NZDCAD.p
|2.3K
|AUDNZD.p
|1.7K
|NZDSGD.p
|669
|AUDCAD.p
|445
|CADCHF.p
|177
|AUDUSD.p
|248
|EURGBP.p
|100
|EURUSD.p
|13
|XAUUSD
|-5
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|51K
|NZDSGD
|-1.6K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|13K
|NZDCAD.p
|11K
|AUDNZD.p
|-4.9K
|NZDSGD.p
|3.4K
|AUDCAD.p
|9.6K
|CADCHF.p
|847
|AUDUSD.p
|-24
|EURGBP.p
|3.5K
|EURUSD.p
|1.4K
|XAUUSD
|-237
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 378.05 USD
Worst Trade: -1 918 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +167.26 USD
Massima perdita consecutiva: -8 600.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！
1，跟单资金务必与我实时资金1:1，若资金是我资金的N倍，则可N倍跟单！
2，极端情况下有一定扛单，但会对冲掉风险，大家安心且耐心地等待！
2，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！
3，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）
Non ci sono recensioni
