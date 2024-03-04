- Прирост
Всего трейдов:
8 925
Прибыльных трейдов:
6 277 (70.33%)
Убыточных трейдов:
2 648 (29.67%)
Лучший трейд:
1 378.05 USD
Худший трейд:
-3 542.24 USD
Общая прибыль:
122 582.86 USD (955 129 pips)
Общий убыток:
-109 228.45 USD (833 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (167.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 378.05 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.83%
Макс. загрузка депозита:
73.32%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.74
Длинных трейдов:
4 576 (51.27%)
Коротких трейдов:
4 349 (48.73%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.50 USD
Средняя прибыль:
19.53 USD
Средний убыток:
-41.25 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-8 600.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-17 606.25 USD (6)
Прирост в месяц:
3.60%
Годовой прогноз:
45.44%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
85.65 USD
Максимальная:
18 164.27 USD (55.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.67% (18 164.27 USD)
По эквити:
83.85% (8 770.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2513
|NZDSGD
|1568
|NZDCAD
|1488
|AUDNZD
|1226
|NZDCAD.p
|812
|AUDNZD.p
|711
|NZDSGD.p
|202
|AUDCAD.p
|119
|CADCHF.p
|109
|AUDUSD.p
|83
|EURGBP.p
|76
|EURUSD.p
|12
|XAUUSD
|5
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|11K
|NZDSGD
|7.2K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|-22K
|NZDCAD.p
|2.3K
|AUDNZD.p
|1.7K
|NZDSGD.p
|669
|AUDCAD.p
|445
|CADCHF.p
|177
|AUDUSD.p
|248
|EURGBP.p
|100
|EURUSD.p
|13
|XAUUSD
|-5
|NZDUSD
|-3
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|66K
|NZDSGD
|-2.4K
|NZDCAD
|34K
|AUDNZD
|1.7K
|NZDCAD.p
|11K
|AUDNZD.p
|-4.9K
|NZDSGD.p
|3.4K
|AUDCAD.p
|9.6K
|CADCHF.p
|847
|AUDUSD.p
|-24
|EURGBP.p
|3.5K
|EURUSD.p
|1.4K
|XAUUSD
|-237
|NZDUSD
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 378.05 USD
Худший трейд: -3 542 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +167.26 USD
Макс. убыток в серии: -8 600.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！
1，跟单资金务必与我实时资金1:1，若资金是我资金的N倍，则可N倍跟单！
2，极端情况下有一定扛单，但会对冲掉风险，大家安心且耐心地等待！
2，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！
3，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）
Нет отзывов
