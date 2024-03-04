СигналыРазделы
Jian Min Cai

Longtime Strategy

Jian Min Cai
0 отзывов
Надежность
161 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2022 209%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 925
Прибыльных трейдов:
6 277 (70.33%)
Убыточных трейдов:
2 648 (29.67%)
Лучший трейд:
1 378.05 USD
Худший трейд:
-3 542.24 USD
Общая прибыль:
122 582.86 USD (955 129 pips)
Общий убыток:
-109 228.45 USD (833 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (167.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 378.05 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.83%
Макс. загрузка депозита:
73.32%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.74
Длинных трейдов:
4 576 (51.27%)
Коротких трейдов:
4 349 (48.73%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.50 USD
Средняя прибыль:
19.53 USD
Средний убыток:
-41.25 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-8 600.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-17 606.25 USD (6)
Прирост в месяц:
3.60%
Годовой прогноз:
45.44%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
85.65 USD
Максимальная:
18 164.27 USD (55.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.67% (18 164.27 USD)
По эквити:
83.85% (8 770.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 2513
NZDSGD 1568
NZDCAD 1488
AUDNZD 1226
NZDCAD.p 812
AUDNZD.p 711
NZDSGD.p 202
AUDCAD.p 119
CADCHF.p 109
AUDUSD.p 83
EURGBP.p 76
EURUSD.p 12
XAUUSD 5
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 11K
NZDSGD 7.2K
NZDCAD 12K
AUDNZD -22K
NZDCAD.p 2.3K
AUDNZD.p 1.7K
NZDSGD.p 669
AUDCAD.p 445
CADCHF.p 177
AUDUSD.p 248
EURGBP.p 100
EURUSD.p 13
XAUUSD -5
NZDUSD -3
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 66K
NZDSGD -2.4K
NZDCAD 34K
AUDNZD 1.7K
NZDCAD.p 11K
AUDNZD.p -4.9K
NZDSGD.p 3.4K
AUDCAD.p 9.6K
CADCHF.p 847
AUDUSD.p -24
EURGBP.p 3.5K
EURUSD.p 1.4K
XAUUSD -237
NZDUSD -4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 378.05 USD
Худший трейд: -3 542 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +167.26 USD
Макс. убыток в серии: -8 600.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
考虑风险因素，结合对冲等技术手段，打造稳妥，长久盈利的交易策略！


1，跟单资金务必与我实时资金1:1，若资金是我资金的N倍，则可N倍跟单！

2，极端情况下有一定扛单，但会对冲掉风险，大家安心且耐心地等待！

2，此策略旨在长期盈利，想暴利的勿跟！

3，ECN帐户优选（点差对结果影响较大）及500倍以上杠杆（保证金充足）
Нет отзывов
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 18:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.07 21:23
No swaps are charged on the signal account
2025.04.16 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.21 00:05
No swaps are charged on the signal account
2024.08.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 84% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Longtime Strategy
40 USD в месяц
209%
0
0
USD
34K
USD
161
99%
8 925
70%
99%
1.12
1.50
USD
84%
1:500
