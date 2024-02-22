SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RAV
Anton Revin

RAV

Anton Revin
0 inceleme
Güvenilirlik
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 56%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 429
Kârla kapanan işlemler:
645 (45.13%)
Zararla kapanan işlemler:
784 (54.86%)
En iyi işlem:
156.17 USD
En kötü işlem:
-173.55 USD
Brüt kâr:
7 071.40 USD (4 460 915 pips)
Brüt zarar:
-6 510.48 USD (2 322 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (269.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
663.78 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
87.61%
Maks. mevduat yükü:
87.61%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
1 307 (91.46%)
Satış işlemleri:
122 (8.54%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
10.96 USD
Ortalama zarar:
-8.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-206.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-267.42 USD (4)
Aylık büyüme:
41.08%
Yıllık tahmin:
498.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
212.56 USD
Maksimum:
1 292.09 USD (68.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.52% (1 292.09 USD)
Varlığa göre:
71.86% (208.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDi 672
BTCUSD 186
Nasdaq100 146
TSLA.US 41
EURUSDi 40
ETHUSD 40
NVDA.US 38
TSM.US 35
AAPL.US 33
S&P500 33
MA.US 32
SOLUSD 27
AMZN.US 23
META.US 17
DowJones30 13
TRXUSD 11
NFLX.US 8
COIN.US 6
PFE.US 6
JNJ.US 5
UBER.US 5
S&P500.spot 4
TXN.US 2
LLY.US 2
KO.US 2
NDQ100.spot 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDi 699
BTCUSD -12
Nasdaq100 381
TSLA.US -126
EURUSDi -49
ETHUSD -37
NVDA.US -152
TSM.US 103
AAPL.US 15
S&P500 -3
MA.US -2
SOLUSD -41
AMZN.US -17
META.US 114
DowJones30 -56
TRXUSD -192
NFLX.US 0
COIN.US 27
PFE.US 19
JNJ.US -19
UBER.US -46
S&P500.spot -4
TXN.US -5
LLY.US -36
KO.US -10
NDQ100.spot 11
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDi 93K
BTCUSD 20K
Nasdaq100 2M
TSLA.US -10K
EURUSDi 39
ETHUSD -26K
NVDA.US -10K
TSM.US 9.8K
AAPL.US 2.8K
S&P500 -2.3K
MA.US 2.4K
SOLUSD -3.1K
AMZN.US 1.7K
META.US 13K
DowJones30 -3K
TRXUSD -8.8K
NFLX.US 772
COIN.US 2.9K
PFE.US 78
JNJ.US -1.1K
UBER.US -2.5K
S&P500.spot -147
TXN.US -450
LLY.US -3.4K
KO.US -220
NDQ100.spot 28K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.17 USD
En kötü işlem: -174 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +269.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -206.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.53 × 129
HFMarketsSA1-Live Server 8
4.40 × 10
Tickmill-Live10
15.20 × 10
İnceleme yok
2025.10.05 12:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.25 14:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 23:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 18:05
No swaps are charged
2025.03.07 18:05
No swaps are charged
2025.03.07 05:57
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.02 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RAV
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
762
USD
88
0%
1 429
45%
88%
1.08
0.39
USD
94%
1:500
