Anton Revin

RAV

Anton Revin
0 avis
Fiabilité
88 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 56%
AMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 429
Bénéfice trades:
645 (45.13%)
Perte trades:
784 (54.86%)
Meilleure transaction:
156.17 USD
Pire transaction:
-173.55 USD
Bénéfice brut:
7 071.40 USD (4 460 915 pips)
Perte brute:
-6 510.48 USD (2 322 434 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (269.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
663.78 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
87.61%
Charge de dépôt maximale:
87.61%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.43
Longs trades:
1 307 (91.46%)
Courts trades:
122 (8.54%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
10.96 USD
Perte moyenne:
-8.30 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-206.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-267.42 USD (4)
Croissance mensuelle:
41.08%
Prévision annuelle:
498.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
212.56 USD
Maximal:
1 292.09 USD (68.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.52% (1 292.09 USD)
Par fonds propres:
71.86% (208.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDi 672
BTCUSD 186
Nasdaq100 146
TSLA.US 41
EURUSDi 40
ETHUSD 40
NVDA.US 38
TSM.US 35
AAPL.US 33
S&P500 33
MA.US 32
SOLUSD 27
AMZN.US 23
META.US 17
DowJones30 13
TRXUSD 11
NFLX.US 8
COIN.US 6
PFE.US 6
JNJ.US 5
UBER.US 5
S&P500.spot 4
TXN.US 2
LLY.US 2
KO.US 2
NDQ100.spot 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDi 699
BTCUSD -12
Nasdaq100 381
TSLA.US -126
EURUSDi -49
ETHUSD -37
NVDA.US -152
TSM.US 103
AAPL.US 15
S&P500 -3
MA.US -2
SOLUSD -41
AMZN.US -17
META.US 114
DowJones30 -56
TRXUSD -192
NFLX.US 0
COIN.US 27
PFE.US 19
JNJ.US -19
UBER.US -46
S&P500.spot -4
TXN.US -5
LLY.US -36
KO.US -10
NDQ100.spot 11
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDi 93K
BTCUSD 20K
Nasdaq100 2M
TSLA.US -10K
EURUSDi 39
ETHUSD -26K
NVDA.US -10K
TSM.US 9.8K
AAPL.US 2.8K
S&P500 -2.3K
MA.US 2.4K
SOLUSD -3.1K
AMZN.US 1.7K
META.US 13K
DowJones30 -3K
TRXUSD -8.8K
NFLX.US 772
COIN.US 2.9K
PFE.US 78
JNJ.US -1.1K
UBER.US -2.5K
S&P500.spot -147
TXN.US -450
LLY.US -3.4K
KO.US -220
NDQ100.spot 28K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +156.17 USD
Pire transaction: -174 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +269.62 USD
Perte consécutive maximale: -206.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.53 × 129
HFMarketsSA1-Live Server 8
4.40 × 10
Tickmill-Live10
15.20 × 10
Aucun avis
2025.10.05 12:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.25 14:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 23:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 18:05
No swaps are charged
2025.03.07 18:05
No swaps are charged
2025.03.07 05:57
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.02 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RAV
30 USD par mois
56%
0
0
USD
762
USD
88
0%
1 429
45%
88%
1.08
0.39
USD
94%
1:500
