- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 429
Profit Trade:
645 (45.13%)
Loss Trade:
784 (54.86%)
Best Trade:
156.17 USD
Worst Trade:
-173.55 USD
Profitto lordo:
7 071.40 USD (4 460 915 pips)
Perdita lorda:
-6 510.48 USD (2 322 434 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (269.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
663.78 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
87.61%
Massimo carico di deposito:
87.61%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
1 307 (91.46%)
Short Trade:
122 (8.54%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
10.96 USD
Perdita media:
-8.30 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-206.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-267.42 USD (4)
Crescita mensile:
41.08%
Previsione annuale:
498.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
212.56 USD
Massimale:
1 292.09 USD (68.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.52% (1 292.09 USD)
Per equità:
71.86% (208.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDi
|672
|BTCUSD
|186
|Nasdaq100
|146
|TSLA.US
|41
|EURUSDi
|40
|ETHUSD
|40
|NVDA.US
|38
|TSM.US
|35
|AAPL.US
|33
|S&P500
|33
|MA.US
|32
|SOLUSD
|27
|AMZN.US
|23
|META.US
|17
|DowJones30
|13
|TRXUSD
|11
|NFLX.US
|8
|COIN.US
|6
|PFE.US
|6
|JNJ.US
|5
|UBER.US
|5
|S&P500.spot
|4
|TXN.US
|2
|LLY.US
|2
|KO.US
|2
|NDQ100.spot
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDi
|699
|BTCUSD
|-12
|Nasdaq100
|381
|TSLA.US
|-126
|EURUSDi
|-49
|ETHUSD
|-37
|NVDA.US
|-152
|TSM.US
|103
|AAPL.US
|15
|S&P500
|-3
|MA.US
|-2
|SOLUSD
|-41
|AMZN.US
|-17
|META.US
|114
|DowJones30
|-56
|TRXUSD
|-192
|NFLX.US
|0
|COIN.US
|27
|PFE.US
|19
|JNJ.US
|-19
|UBER.US
|-46
|S&P500.spot
|-4
|TXN.US
|-5
|LLY.US
|-36
|KO.US
|-10
|NDQ100.spot
|11
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDi
|93K
|BTCUSD
|20K
|Nasdaq100
|2M
|TSLA.US
|-10K
|EURUSDi
|39
|ETHUSD
|-26K
|NVDA.US
|-10K
|TSM.US
|9.8K
|AAPL.US
|2.8K
|S&P500
|-2.3K
|MA.US
|2.4K
|SOLUSD
|-3.1K
|AMZN.US
|1.7K
|META.US
|13K
|DowJones30
|-3K
|TRXUSD
|-8.8K
|NFLX.US
|772
|COIN.US
|2.9K
|PFE.US
|78
|JNJ.US
|-1.1K
|UBER.US
|-2.5K
|S&P500.spot
|-147
|TXN.US
|-450
|LLY.US
|-3.4K
|KO.US
|-220
|NDQ100.spot
|28K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +156.17 USD
Worst Trade: -174 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +269.62 USD
Massima perdita consecutiva: -206.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.53 × 129
|
HFMarketsSA1-Live Server 8
|4.40 × 10
|
Tickmill-Live10
|15.20 × 10
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
56%
0
0
USD
USD
762
USD
USD
88
0%
1 429
45%
88%
1.08
0.39
USD
USD
94%
1:500