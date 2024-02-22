SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RAV
Anton Revin

RAV

Anton Revin
0 recensioni
Affidabilità
88 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 56%
AMarkets-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 429
Profit Trade:
645 (45.13%)
Loss Trade:
784 (54.86%)
Best Trade:
156.17 USD
Worst Trade:
-173.55 USD
Profitto lordo:
7 071.40 USD (4 460 915 pips)
Perdita lorda:
-6 510.48 USD (2 322 434 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (269.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
663.78 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
87.61%
Massimo carico di deposito:
87.61%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
1 307 (91.46%)
Short Trade:
122 (8.54%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
10.96 USD
Perdita media:
-8.30 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-206.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-267.42 USD (4)
Crescita mensile:
41.08%
Previsione annuale:
498.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
212.56 USD
Massimale:
1 292.09 USD (68.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.52% (1 292.09 USD)
Per equità:
71.86% (208.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDi 672
BTCUSD 186
Nasdaq100 146
TSLA.US 41
EURUSDi 40
ETHUSD 40
NVDA.US 38
TSM.US 35
AAPL.US 33
S&P500 33
MA.US 32
SOLUSD 27
AMZN.US 23
META.US 17
DowJones30 13
TRXUSD 11
NFLX.US 8
COIN.US 6
PFE.US 6
JNJ.US 5
UBER.US 5
S&P500.spot 4
TXN.US 2
LLY.US 2
KO.US 2
NDQ100.spot 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDi 699
BTCUSD -12
Nasdaq100 381
TSLA.US -126
EURUSDi -49
ETHUSD -37
NVDA.US -152
TSM.US 103
AAPL.US 15
S&P500 -3
MA.US -2
SOLUSD -41
AMZN.US -17
META.US 114
DowJones30 -56
TRXUSD -192
NFLX.US 0
COIN.US 27
PFE.US 19
JNJ.US -19
UBER.US -46
S&P500.spot -4
TXN.US -5
LLY.US -36
KO.US -10
NDQ100.spot 11
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDi 93K
BTCUSD 20K
Nasdaq100 2M
TSLA.US -10K
EURUSDi 39
ETHUSD -26K
NVDA.US -10K
TSM.US 9.8K
AAPL.US 2.8K
S&P500 -2.3K
MA.US 2.4K
SOLUSD -3.1K
AMZN.US 1.7K
META.US 13K
DowJones30 -3K
TRXUSD -8.8K
NFLX.US 772
COIN.US 2.9K
PFE.US 78
JNJ.US -1.1K
UBER.US -2.5K
S&P500.spot -147
TXN.US -450
LLY.US -3.4K
KO.US -220
NDQ100.spot 28K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +156.17 USD
Worst Trade: -174 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +269.62 USD
Massima perdita consecutiva: -206.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.53 × 129
HFMarketsSA1-Live Server 8
4.40 × 10
Tickmill-Live10
15.20 × 10
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.05 12:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.25 14:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 23:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 18:05
No swaps are charged
2025.03.07 18:05
No swaps are charged
2025.03.07 05:57
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.02 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RAV
30USD al mese
56%
0
0
USD
762
USD
88
0%
1 429
45%
88%
1.08
0.39
USD
94%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.