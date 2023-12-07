- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
380 (76.30%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (23.69%)
En iyi işlem:
79.12 USD
En kötü işlem:
-17.55 USD
Brüt kâr:
943.07 USD (101 255 pips)
Brüt zarar:
-432.51 USD (53 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (23.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.52 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
76.12%
Maks. mevduat yükü:
35.43%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.15
Alış işlemleri:
240 (48.19%)
Satış işlemleri:
258 (51.81%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-3.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-83.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.01 USD (10)
Aylık büyüme:
2.23%
Yıllık tahmin:
27.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
83.01 USD (23.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.38% (83.01 USD)
Varlığa göre:
62.20% (156.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|498
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|511
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.12 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +23.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TeleTrade-NoDealingDesk" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Own robot, fully automated, trades exclusively on the AUDCAD instrument (but EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD may be added). Trading strategy - building a martingale grid, with weekly optimization based on past historical data (weekly, which become part of the overall optimization, I call it continuous optimization), followed by selection of the best results in terms of profit/risk ratio.
In the general case, this does not mean that the grid will always be built according to the martingale principle, this is one of the likely outcomes. The construction method can change several times in the course of trading, and the principles for entering and increasing positions are also subject to change depending on the results of optimizations.
Estimated yield: at least 50-100% per year
At the start there will be an increased risk, six months after the start it will be reduced. Therefore, as a guideline, on average, the drawdown level should be in the range of up to 10%, periodically reaching up to 25% (after six months of work, and now the risks are 2 times higher, respectively, ranges of 20% and reach up to 50%).
Account recommendations:
1. Minimum balance - $100
2. Leverage - 500:1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
241%
0
0
USD
USD
565
USD
USD
94
100%
498
76%
76%
2.18
1.03
USD
USD
62%
1:500