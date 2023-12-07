SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Bfs teletrade
Vladimir Smorodintsev

Bfs teletrade

Vladimir Smorodintsev
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 241%
TeleTrade-NoDealingDesk
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
498
Bénéfice trades:
380 (76.30%)
Perte trades:
118 (23.69%)
Meilleure transaction:
79.12 USD
Pire transaction:
-17.55 USD
Bénéfice brut:
943.07 USD (101 255 pips)
Perte brute:
-432.51 USD (53 449 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (23.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.52 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
76.12%
Charge de dépôt maximale:
35.43%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.15
Longs trades:
240 (48.19%)
Courts trades:
258 (51.81%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
-3.67 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-83.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-83.01 USD (10)
Croissance mensuelle:
2.63%
Prévision annuelle:
31.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
83.01 USD (23.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.38% (83.01 USD)
Par fonds propres:
62.20% (156.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 498
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 511
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.12 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +23.74 USD
Perte consécutive maximale: -83.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TeleTrade-NoDealingDesk" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
SimpleFX-LiveUK
1.71 × 31
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.25 × 4
XMGlobal-Real 3
3.00 × 1
RoboForex-ProCent
8.00 × 42
CambridgeBusiness-Live
17.10 × 166
Own robot, fully automated, trades exclusively on the AUDCAD instrument (but EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD may be added). Trading strategy - building a martingale grid, with weekly optimization based on past historical data (weekly, which become part of the overall optimization, I call it continuous optimization), followed by selection of the best results in terms of profit/risk ratio.

In the general case, this does not mean that the grid will always be built according to the martingale principle, this is one of the likely outcomes. The construction method can change several times in the course of trading, and the principles for entering and increasing positions are also subject to change depending on the results of optimizations.

Estimated yield: at least 50-100% per year

At the start there will be an increased risk, six months after the start it will be reduced. Therefore, as a guideline, on average, the drawdown level should be in the range of up to 10%, periodically reaching up to 25% (after six months of work, and now the risks are 2 times higher, respectively, ranges of 20% and reach up to 50%).

Account recommendations:

1. Minimum balance - $100

2. Leverage - 500:1


2025.07.28 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.27 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.01 19:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.01 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 09:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.25 18:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
