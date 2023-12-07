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Сигналы / MetaTrader 4 / Bfs teletrade
Vladimir Smorodintsev

Bfs teletrade

Vladimir Smorodintsev
Vladimir Smorodintsev

Vladimir Smorodintsev

4 (1)
Торгую на форексе с 2009 года, с самого первого дня торговли тяготел к автоматизированным систем и начал писать роботов на mql.
Создавал роботов как для себя, так и под заказ (не на данной площадке).
1 продукт 17 сигналов 6 тем 19 комментариев
0 отзывов
Надежность
140 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 595%
TeleTrade-NoDealingDesk
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 222
Прибыльных трейдов:
943 (77.16%)
Убыточных трейдов:
279 (22.83%)
Лучший трейд:
79.12 USD
Худший трейд:
-50.78 USD
Общая прибыль:
3 320.87 USD (235 143 pips)
Общий убыток:
-1 322.03 USD (96 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (29.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
75.69%
Макс. загрузка депозита:
35.43%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.00
Длинных трейдов:
551 (45.09%)
Коротких трейдов:
671 (54.91%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-4.74 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-153.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.76 USD (11)
Прирост в месяц:
3.16%
Годовой прогноз:
38.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
153.76 USD (10.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.38% (83.01 USD)
По эквити:
62.20% (156.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 139K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.12 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +29.45 USD
Макс. убыток в серии: -153.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TeleTrade-NoDealingDesk" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
SimpleFX-LiveUK
1.71 × 31
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.25 × 4
XMGlobal-Real 3
3.00 × 1
RoboForex-ProCent
8.00 × 42
CambridgeBusiness-Live
17.10 × 166
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Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.

В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.

Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год

На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).

Рекомендации по счету:

1. Минимальный баланс - 100$

2. Кредитное плечо - 500:1

3. Срок инвестирования от 1 месяца.


Нет отзывов
2026.07.29 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.29 22:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.23 11:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.22 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.11 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.05 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.20 05:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.18 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bfs teletrade
30 USD в месяц
595%
0
0
USD
7.5K
USD
140
100%
1 222
77%
76%
2.51
1.64
USD
62%
1:500
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