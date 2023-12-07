- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 222
Прибыльных трейдов:
943 (77.16%)
Убыточных трейдов:
279 (22.83%)
Лучший трейд:
79.12 USD
Худший трейд:
-50.78 USD
Общая прибыль:
3 320.87 USD (235 143 pips)
Общий убыток:
-1 322.03 USD (96 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (29.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
75.69%
Макс. загрузка депозита:
35.43%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.00
Длинных трейдов:
551 (45.09%)
Коротких трейдов:
671 (54.91%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-4.74 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-153.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.76 USD (11)
Прирост в месяц:
3.16%
Годовой прогноз:
38.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
153.76 USD (10.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.38% (83.01 USD)
По эквити:
62.20% (156.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|139K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.12 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +29.45 USD
Макс. убыток в серии: -153.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TeleTrade-NoDealingDesk" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
SimpleFX-LiveUK
|1.71 × 31
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.25 × 4
|
XMGlobal-Real 3
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|8.00 × 42
|
CambridgeBusiness-Live
|17.10 × 166
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.
В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.
Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год
На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).
Рекомендации по счету:
1. Минимальный баланс - 100$
2. Кредитное плечо - 500:1
3. Срок инвестирования от 1 месяца.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
595%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
140
100%
1 222
77%
76%
2.51
1.64
USD
USD
62%
1:500