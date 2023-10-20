SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited

Bitcoin Scalp Pro

Profalgo Limited
0 inceleme
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
917
Kârla kapanan işlemler:
377 (41.11%)
Zararla kapanan işlemler:
540 (58.89%)
En iyi işlem:
168.42 EUR
En kötü işlem:
-158.36 EUR
Brüt kâr:
21 444.41 EUR (15 312 971 pips)
Brüt zarar:
-21 632.88 EUR (14 953 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (582.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
582.68 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
2.97%
Maks. mevduat yükü:
32.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
528 (57.58%)
Satış işlemleri:
389 (42.42%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.21 EUR
Ortalama kâr:
56.88 EUR
Ortalama zarar:
-40.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-555.60 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-555.60 EUR (12)
Aylık büyüme:
-45.52%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
308.54 EUR
Maksimum:
1 497.22 EUR (64.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.85% (1 497.22 EUR)
Varlığa göre:
14.02% (241.36 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 917
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -215
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 359K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +168.42 EUR
En kötü işlem: -158 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +582.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -555.60 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 17
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.38 × 104
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
ICMarketsSC-MT5-2
16.33 × 45
ICMarketsEU-MT5-4
24.91 × 11
Running Bitcoin Scalp Pro with default settings, and lotsizeStep=70 (aggressive)


İnceleme yok
2025.09.24 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 04:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 18:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 698 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 629 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 17:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 00:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 00:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.29 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.26 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
