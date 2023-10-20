- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
917
Kârla kapanan işlemler:
377 (41.11%)
Zararla kapanan işlemler:
540 (58.89%)
En iyi işlem:
168.42 EUR
En kötü işlem:
-158.36 EUR
Brüt kâr:
21 444.41 EUR (15 312 971 pips)
Brüt zarar:
-21 632.88 EUR (14 953 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (582.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
582.68 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
2.97%
Maks. mevduat yükü:
32.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
528 (57.58%)
Satış işlemleri:
389 (42.42%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.21 EUR
Ortalama kâr:
56.88 EUR
Ortalama zarar:
-40.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-555.60 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-555.60 EUR (12)
Aylık büyüme:
-45.52%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
308.54 EUR
Maksimum:
1 497.22 EUR (64.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.85% (1 497.22 EUR)
Varlığa göre:
14.02% (241.36 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|917
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-215
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|359K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +168.42 EUR
En kötü işlem: -158 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +582.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -555.60 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.38 × 104
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.33 × 45
|
ICMarketsEU-MT5-4
|24.91 × 11
Running Bitcoin Scalp Pro with default settings, and lotsizeStep=70 (aggressive)
