- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
917
Bénéfice trades:
377 (41.11%)
Perte trades:
540 (58.89%)
Meilleure transaction:
168.42 EUR
Pire transaction:
-158.36 EUR
Bénéfice brut:
21 444.41 EUR (15 312 971 pips)
Perte brute:
-21 632.88 EUR (14 953 514 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (582.68 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
582.68 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
2.97%
Charge de dépôt maximale:
32.52%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
528 (57.58%)
Courts trades:
389 (42.42%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.21 EUR
Bénéfice moyen:
56.88 EUR
Perte moyenne:
-40.06 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-555.60 EUR)
Perte consécutive maximale:
-555.60 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-43.31%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
308.54 EUR
Maximal:
1 497.22 EUR (64.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.85% (1 497.22 EUR)
Par fonds propres:
14.02% (241.36 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|917
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-215
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|359K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +168.42 EUR
Pire transaction: -158 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +582.68 EUR
Perte consécutive maximale: -555.60 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.38 × 104
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.33 × 45
|
ICMarketsEU-MT5-4
|24.91 × 11
Running Bitcoin Scalp Pro with default settings, and lotsizeStep=70 (aggressive)
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/87947
MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/87972
Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279
Aucun avis
