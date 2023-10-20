SignauxSections
Profalgo Limited

Bitcoin Scalp Pro

Profalgo Limited
0 avis
101 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
917
Bénéfice trades:
377 (41.11%)
Perte trades:
540 (58.89%)
Meilleure transaction:
168.42 EUR
Pire transaction:
-158.36 EUR
Bénéfice brut:
21 444.41 EUR (15 312 971 pips)
Perte brute:
-21 632.88 EUR (14 953 514 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (582.68 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
582.68 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
2.97%
Charge de dépôt maximale:
32.52%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
528 (57.58%)
Courts trades:
389 (42.42%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.21 EUR
Bénéfice moyen:
56.88 EUR
Perte moyenne:
-40.06 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-555.60 EUR)
Perte consécutive maximale:
-555.60 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-43.31%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
308.54 EUR
Maximal:
1 497.22 EUR (64.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.85% (1 497.22 EUR)
Par fonds propres:
14.02% (241.36 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 917
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -215
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 359K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +168.42 EUR
Pire transaction: -158 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +582.68 EUR
Perte consécutive maximale: -555.60 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 17
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.38 × 104
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
ICMarketsSC-MT5-2
16.33 × 45
ICMarketsEU-MT5-4
24.91 × 11
Aucun avis
2025.09.24 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 04:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 18:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 698 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 629 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 17:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 00:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 00:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.29 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.26 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
